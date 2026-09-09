Suspensión de clases SEP: ¿Qué municipios de Puebla no abrirán escuelas hoy 9 y 10 de septiembre?

Puebla SEP suspende clases a causa de lluvias en sierras. (cuartoscuro)

Las Secretaría de Educación Pública (SEP) anunció suspensión de clases en varios municipios del estado de Puebla este miércoles 9 y jueves 10 de septiembre. El motivo del paro de actividades es la fuerte precipitación en la zona.

¿Qué municipios de Puebla suspenderán clases los días 9 y 10 de septiembre?

Ante los señalamientos meteorológicos emitidos por la Coordinación General de Protección Civil y Gestión de Riesgo de Desastres, la SEP de Puebla ha decidido suspender clases en 25 municipios de la zona Sierra Negra, la cual se ubica al sureste del estado. Esto debido a que se esperan fuerte precipitación en el área.

La medida aplica para todos los niveles educativos e indica que las actividades continuarán desde desde casa a través del material educativo y actividades asignadas.

Los municipios donde quedan suspendidas las clases presenciales son:

Ajalpan

Atexcal

Caltepec

Chapulco

Coxcatlán

Coyomeapan

Coyotepec

Eloxochitlán

Ixcaquixtla

Juan N. Méndez

Molcaxac

Nicolás Bravo

San Antonio Cañada

San Gabriel Chilac

San José Miahuatlán

San Sebastián Tlacotepec

Santiago Miahuatlán

Tehuacán

Tepanco de López

Tlacotepec de Benito Juárez

Vicente Guerrero

Xochitlán Todos Santos

Zapotitlán

Zinacatepec

Zoquitlán

La fecha para la reincorporación de los alumnos a las actividades presenciales será el viernes 11 de septiembre. Aun así, es importante permanecer alerta de más comunicados de Protección Civil.