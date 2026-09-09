“Tamaulipas Te Conecta” acerca servicios de comunicación a Cruillas, Burgos y Méndez

“Tamaulipas Te Conecta”

Dando seguimiento a la estrategia “Tamaulipas Te Conecta”, el Gobierno del Estado, a través de la Secretaría de Innovación e Inteligencia Digital, ha acercado herramientas de comunicación y servicios digitales a comunidades históricamente con baja conectividad.

En una reciente jornada de trabajo, el secretario de Innovación e Inteligencia Digital, Edwin Tuexi Amaro, realizó un recorrido por los municipios de Cruillas, Burgos y Méndez, donde entregó formalmente una cabina de comunicación instalada en las oficinas fiscales de cada municipio.

Además se explicó a las autoridades municipales el funcionamiento de las cabinas, su disponibilidad y las recomendaciones necesarias para su correcta gestión y operación, con el objetivo de que estas herramientas puedan ser aprovechadas por la ciudadanía.

Con la entrega de estas cabinas, se fortalece la comunicación de las localidades, permitiéndoles realizar llamadas gratuitas a México, Estados Unidos y Canadá, además de brindar acceso al 070 Contacto Ciudadano y a información y servicios del Gobierno de Tamaulipas, acercando en un mismo espacio comunicación y atención gubernamental.

En Cruillas, la cabina fue recibida por la presidenta municipal, Diana Vanessa Leal López, en Burgos, por la presidenta del DIF Municipal, Marina Zúñiga de Garza y en Méndez, la recepción estuvo a cargo del secretario del Ayuntamiento, Edgar de Jesús Escobedo Yáñez.

A través de la iniciativa Tamaulipas Te Conecta, el Gobierno del Estado fortalece la inclusión digital y genera nuevas vías para mantener comunicadas a las familias, al tiempo que acerca los servicios públicos a las comunidades. La tecnología se convierte así en un puente para conectar familias y acercar al Gobierno con su gente.