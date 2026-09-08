Tamaulipas reduce hasta 16.7% los homicidios dolosos

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Tamaulipas mantiene una tendencia favorable en materia de seguridad y se ubica por debajo de la media nacional y entre las entidades con menor número de víctimas de homicidio doloso.

De acuerdo con cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), dadas a conocer este martes, Tamaulipas registró una disminución de 16.7% en el promedio diario de víctimas de homicidio doloso, en comparación con el mismo periodo de 2025.

Las cifras presentadas por la secretaria ejecutiva del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Marcela Figueroa Franco, durante la conferencia matutina de la Presidenta de México, muestran además que Tamaulipas se mantiene fuera de las siete entidades que concentran prácticamente la mitad de los homicidios dolosos registrados en todo el país.

En conjunto, Guanajuato, Baja California, Chihuahua, Sinaloa, Estado de México, Guerrero y Morelos concentran 49.3 por ciento de los casos registrados entre enero y agosto de este año.

En contraste, Tamaulipas continúa reduciendo este indicador bajo el liderazgo del gobernador Américo Villarreal, como resultado de una estrategia basada en la coordinación interinstitucional, el seguimiento permanente de los indicadores y las acciones encaminadas a preservar la paz y tranquilidad de las familias tamaulipecas.

Durante la conferencia matutina, la presidenta Claudia Sheinbaum destacó que, en prácticamente dos años de su administración, el promedio diario de homicidios dolosos a nivel nacional disminuyó 53 por ciento, al pasar de 86.9 víctimas diarias en septiembre de 2024 a 40.8 durante agosto de 2026, siendo este el agosto con el promedio más bajo desde 2015.

Esto significa que actualmente se registran 46 homicidios diarios menos respecto al inicio de su gobierno. La Presidenta puntualizó: “53 por ciento en reducción de homicidio doloso en prácticamente dos años”.

Sheinbaum agregó que el lunes 7 de septiembre fue uno de los días con menos homicidios registrados en el país, con 25 casos, mientras que el pasado 13 de agosto se alcanzó uno de los niveles más bajos, con 20.

La mandataria federal atribuyó esta tendencia, entre otros factores, al eje de Atención a las Causas de la Estrategia Nacional de Seguridad, la ampliación de oportunidades educativas para los jóvenes y el fortalecimiento de las labores de inteligencia e investigación.