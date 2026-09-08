Lluvias provocan socavón de 45 metros de longitud en Tonalá, Jalisco

Socavón en Tonalá

Las lluvias registradas el lunes provocaron diversas afectaciones en distintos puntos de la Zona Metropolitana de Guadalajara, uno de los daños más fuertes por estas precipitaciones es la creación de un un socavón de 30 metros de largo, 12 metros de ancho y 6 metros de profundidad" en el municipio conurbado de Tonalá.

La Coordinación de Seguridad y Emergencias Tonalá, de la Comisaría de la Policía Preventiva Municipal, solicitó a la ciudadanía evitar la zona, posteriormente, la dependencia ordenó el cierre vial para atender la emergencia por el enorme socavón que se ocasionó en los cruces de las avenidas Malecón Bomberos, personal de protección civil y policías acordonaron el perímetro.

De acuerdo con el director general del Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado (Siapa), Ismael Jáuregui, el socavón fue producto de una falla en el sistema de drenaje sanitario.

La saturación de humedad en los materiales de relleno, así como un incremento crítico en el peso y la presión terminó por vencer la estructura, provocando este daño al suelo.

La tormenta además, inundó varias zonas del municipio de Zapopan, incluso un camión de pasajeros quedó varado en un paso a desnivel de la carretera a Nogales, donde el nivel del agua alcanzó 1.2 metros de altura.