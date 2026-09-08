Milena Quiroga reconoce hospitalidad de las comunidades del norte de California

Milena Quiroga

Milena Quiroga, aspirante a ser la coordinadora de la Defensa de la Cuarta Transformación en Baja California Sur, expresó la satisfacción que le dejó una gira de trabajo por el norte del estado, donde tuvo la oportunidad de convivir con habitantes de distintas comunidades y conocer de manera directa sus historias y experiencias.

Durante su mensaje, agradeció a las personas que recibieron al equipo de trabajo en sus hogares y comunidades, y resaltó la importancia de este tipo de recorridos para mantener un contacto cercano con la población.

Señaló que estos encuentros permiten conocer de primera mano las características de cada región, caminar sus calles, escuchar las historias de sus habitantes y apreciar los paisajes que forman parte de la identidad del estado.

“Son pequeños momentos que nos permiten conocer de verdad nuestro lugar”, expresó al referirse a la experiencia de convivir con las comunidades y compartir con sus habitantes.