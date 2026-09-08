David Monreal destaca resultados en campo, infraestructura, bienestar y seguridad en Zacatecas

El Gobernador de Zacatecas, David Monreal Ávila, rindió si QUinto Informe en el que afirmó que el estado vive una transformación profunda para poner orden en las finanzas públicas, recuperar el campo y la infraestructura, ampliar el bienestar de las familias y atender el principal reclamo de la población: recuperar la paz.

Ante representantes de los distintos sectores de la sociedad, el mandatario aseguró que los resultados alcanzados son producto de una visión de gobierno basada en cinco pilares: Honestidad, Campo, Infraestructura, Bienestar y Seguridad, los cuales han permitido sentar las bases de un Zacatecas con mayor estabilidad, justicia social y oportunidades.

David Monreal presentó su QUinto Informe de Gobierno.

HONESTIDAD

David Monreal destacó que la transformación de Zacatecas comenzó poniendo orden en las finanzas públicas. Recordó que desde el inicio de su administración asumió el compromiso de no contratar un solo peso de nueva deuda y, a cinco años, esa promesa se ha cumplido. Además, su Gobierno ha destinado más de 7 mil millones de pesos para hacer frente a obligaciones heredadas y anunció que enviará al Congreso del Estado una iniciativa para impedir que futuras administraciones vuelvan a endeudar irresponsablemente a Zacatecas.

La disciplina financiera permitió fortalecer las capacidades del estado sin aumentar ni crear impuestos. Los ingresos propios crecieron 113 por ciento, al pasar de 2 mil 206 millones a más de 4 mil 700 millones de pesos; además, la Auditoría Superior de la Federación revisó más de 35 mil millones de pesos sin encontrar irregularidades. “El servicio público es para servir, no para servirse”, refrendó.

CAMPO

Al referirse al campo, el Gobernador sostuvo que durante su administración se recuperó la vocación productiva de Zacatecas bajo una premisa fundamental: “el campo es solución y no problema”. En cinco años, junto con el Gobierno de México, se han destinado más de 18 mil 660 millones de pesos, con apoyos para más de 110 mil productoras y productores mediante tractores, semillas, maquinaria, mejoramiento pecuario, sanidad y programas para fortalecer la producción.

Destacó particularmente el respaldo a las familias productoras de frijol. Tan sólo este año, con el apoyo de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, el Gobierno de México destinó casi 3 mil millones de pesos al programa de acopio, gracias al cual Zacatecas concentró más de 50 por ciento de todo el frijol acopiado en el país. A ello se suman cerca de 4 mil millones de pesos mediante precios de garantía y más de 860 millones destinados a Expoferias Agropecuarias y la Expo de Expos.

La inversión en seguridad supera los 17 mil millones de pesos.

INFRAESTRUCTURA

En infraestructura, David Monreal informó que Zacatecas pasó de tener, en 2021, 90 por ciento de su red carretera estatal en malas condiciones, a contar actualmente con 80 por ciento de sus carreteras en buenas condiciones, resultado de una inversión superior a 13 mil 400 millones de pesos. Para 2026, el Programa Rescate Carretero contempla una inversión de 3 mil 797 millones de pesos para recuperar y conservar 580 kilómetros de carreteras estatales.

El mandatario destacó también proyectos que marcarán el futuro del estado, como el Platabús, con una inversión superior a mil 800 millones de pesos para transformar la movilidad de Zacatecas y Guadalupe mediante un sistema moderno, seguro, económico y sustentable. A ello se suman más de 700 millones de pesos en infraestructura hídrica, así como 185 torres celulares, 950 kilómetros de fibra óptica e internet gratuito en comunidades de 50 municipios.

BIENESTAR

En materia de bienestar, Monreal destacó uno de los resultados sociales más importantes de los últimos cinco años: 140 mil zacatecanas y zacatecanos salieron de la pobreza entre 2021 y 2026. Señaló que este avance responde a una política social que coloca a las personas en el centro y a una inversión conjunta de los gobiernos de México y Zacatecas superior a 73 mil millones de pesos.

Actualmente, más de 825 mil zacatecanas y zacatecanos reciben al menos un programa social y en siete de cada 10 familias hay una persona derechohabiente del bienestar. Esta política se complementa con acciones en alimentación, vivienda, educación y salud, entre ellas Corazón Contento; apoyos educativos desde primaria hasta universidad; la construcción de Viviendas para el Bienestar y el fortalecimiento de la infraestructura y los servicios médicos.

SEGURIDAD Y PAZ

El Gobernador señaló que la seguridad es el pilar que permite que todos los demás puedan florecer. Recordó que en 2021 Zacatecas atravesaba el momento más crítico de su historia reciente, con mil 741 homicidios dolosos y una tasa de 109 víctimas por cada 100 mil habitantes. Frente a ese escenario, su administración emprendió una estrategia de pacificación basada en coordinación, inversión, tecnología, dignificación policial y atención a las causas.

Cinco años después, los resultados muestran un cambio profundo: en 2025 la disminución de homicidios alcanzó 91 por ciento y en lo que va de 2026 llega a 96 por ciento. La inversión en seguridad supera los 17 mil millones de pesos y hoy ningún policía gana menos de 18 mil pesos mensuales. La meta, afirmó David Monreal, es cerrar 2026 con menos de 100 homicidios y colocar a Zacatecas en niveles de paz que no registraba desde hace 35 años.

Durante su mensaje, reconoció el respaldo de la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, y pidió a la Secretaria del Bienestar, Leticia Ramírez Amaya, quien acudió en su representación, transmitirle que Zacatecas seguirá acompañando la construcción del segundo piso de la Cuarta Transformación y el objetivo nacional de pacificación.

El mandatario reconoció que aún existen retos y necesidades por atender, pero sostuvo que el Quinto Informe representa también la oportunidad de reconocer lo avanzado, corregir lo necesario y renovar el compromiso con el futuro.

Monreal afirmó que, a cinco años de iniciar su administración, Zacatecas tiene hoy un nuevo rostro: finanzas ordenadas, un campo fortalecido, infraestructura en recuperación, menos pobreza y, sobre todo, familias que han vuelto a vivir con mayor tranquilidad. Aseguró que estos resultados demuestran que la transformación del estado está dando resultados y que el reto ahora es consolidar lo alcanzado.

“Ya demostramos que podemos poner orden. Ya demostramos que podemos reducir la pobreza. Ya demostramos que podemos recuperar nuestras carreteras y fortalecer nuestro campo. Ya demostramos que podemos volver a llenar nuestras plazas, recuperar la confianza y refrendar el camino de la pacificación”, expresó el Gobernador.