Paula Trade anunció su incorporación al Partido Verde en Cuernavaca

Paula Trade Hidalgo, formalizó su incorporación al Partido Verde Ecologista de México (PVEM), en Cuernavaca, con el compromiso de impulsar una agenda basada en el diálogo, la construcción de acuerdos y la atención a las principales necesidades de la capital morelense.

Esta incorporación se dio a conocer con el respaldo de Arturo Escobar y Vega, coordinador nacional electoral del PVEM, en un encuentro donde la síndica municipal de Cuernavaca, planteó la necesidad de privilegiar las coincidencias entre los distintos sectores políticos y sociales con el objetivo de fortalecer la gobernabilidad del municipio.

Esta decisión responde a una reflexión sobre su responsabilidad al frente de la Sindicatura y a la convicción de que el servicio público debe colocarse por encima de intereses particulares o las diferencias ideológicas.

“Después de una reflexión seria y responsable desde mi función como Síndica y desde mi compromiso con esta tierra, he decidido incorporarme al Partido Verde Ecologista de México. Aquí encuentro bases firmes para aportar mi experiencia y contribuir a una agenda ambiental seria, sensible y cercana a la gente”, afirmó.

Sostuvo que su integración al PVEM no modificará el carácter institucional de su desempeño dentro del Cabildo de Cuernavaca y aseguró que mantendrá una posición abierta a la colaboración con los tres órdenes de gobierno, instituciones académicas y organizaciones de la sociedad civil.

Entre sus prioridades destacó la atención a los servicios públicos, el fortalecimiento de la infraestructura y la generación de mejores condiciones para el desarrollo social del municipio.

Además destacó que la capacidad de construir consensos debe ser uno de los principales atributos del liderazgo público, particularmente en un escenario que requiere coordinación entre distintos actores.

“La política solamente tiene sentido cuando se convierte en servicio, y desde esa forma de entender el servicio, quiero decirles que quienes trabajen por el bienestar de Cuernavaca siempre encontrarán en mí una aliada, dispuesta a escuchar, a sumar y a construir juntos”, expresó.

Finalmente, afirmó que la pluralidad representa una fortaleza para la democracia y reiteró su disposición a mantener un diálogo permanente y transparente con los diferentes sectores de Cuernavaca, con el objetivo de impulsar acuerdos que atiendan las necesidades de las familias y contribuyan a la estabilidad del municipio.