México alcanza la tasa de analfabetismo más baja de su historia: 3.8%

Unesco reconoce el avance histórico de México hacia un país alfabetizado

En el marco del Día Internacional de la Alfabetización 2026, México destacó los avances alcanzados en materia educativa al reducir su tasa de analfabetismo a 3.8 por ciento, el nivel más bajo registrado en la historia del país.

La conmemoración del 60.º aniversario del Día Internacional de la Alfabetización se lleva a cabo los días 8 y 9 de septiembre en San Juan Chamula y San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, bajo el lema “Alfabetización para las personas, el planeta y la prosperidad”.

El acto protocolario se realizó en San Juan Chamula, territorio ancestral del pueblo tsotsil, con la participación de representantes de la UNESCO, el Gobierno de Chiapas, la Secretaría de Educación Pública (SEP), la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), el Instituto Nacional para la Educación de los Adultos (INEA), así como autoridades estatales y municipales.

Durante la ceremonia, la UNESCO reconoció el avance de México en la reducción del analfabetismo y los esfuerzos para garantizar el derecho a la educación, además de destacar el papel de las alianzas institucionales y comunitarias para ampliar las oportunidades de aprendizaje entre personas jóvenes y adultas.

El gobernador de Chiapas, Eduardo Ramírez Aguilar, atribuyó los resultados a la participación de las comunidades y afirmó que los avances son producto de un esfuerzo colectivo.

“Las grandes batallas no las gana un hombre, ni un puñal; las grandes batallas, las gana el pueblo; el pueblo alfabetizó al pueblo en Chiapas”, expresó.

En este contexto, el programa “Chiapas Puede”, impulsado por el Gobierno estatal, recibió el Premio UNESCO-Confucio de Alfabetización, reconocimiento internacional al trabajo desarrollado para acercar servicios educativos a personas jóvenes y adultas, particularmente en comunidades rurales.

Al recibir el galardón, Ramírez Aguilar señaló que el reconocimiento pertenece a las comunidades que hicieron posible el programa y anunció que permanecerá en San Juan Chamula como símbolo del trabajo realizado por el pueblo para el pueblo.

Por su parte, el secretario de Educación Pública, Mario Delgado Carrillo, afirmó que la educación constituye una prioridad para el Gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y destacó la implementación de la Estrategia Nacional de Alfabetización para el Bienestar Compartido, coordinada por el INEA.

El funcionario recordó que el INEA cumple 45 años de trabajo y que durante ese periodo más de 32.4 millones de personas mayores de 15 años han concluido algún nivel educativo mediante los servicios gratuitos de alfabetización, primaria y secundaria.

Detalló que durante 2025 y 2026 se intensificaron las acciones para combatir el analfabetismo y el rezago educativo. Como resultado, la tasa nacional pasó de 4.1 a 3.8 por ciento.

Asimismo, informó que más de 270 mil personas aprendieron a leer y escribir, 323 mil concluyeron la primaria y cerca de 42 mil terminaron la secundaria, avances que, señaló, contribuyen a consolidar una República Educadora.

Delgado Carrillo reconoció la participación de los Institutos Estatales de Educación para Adultos, las Unidades de Operación, coordinaciones de zona, círculos de estudio, instituciones de los tres órdenes de gobierno, empresas, fundaciones y personas voluntarias que colaboran como asesoras y asesores educativos.

Durante su intervención, Lidia Brito, subdirectora general de la UNESCO, reconoció el compromiso de México con la alfabetización y destacó las acciones emprendidas durante la administración de Claudia Sheinbaum para reducir el rezago educativo.

“México por primera vez en la historia logra vencer el 4 por ciento de analfabetismo, llegando al 3.8 por ciento y poniendo a México en la ruta de un país alfabetizado”, afirmó.

Brito llamó a convertir la alfabetización en una responsabilidad colectiva y convocó a quienes tuvieron acceso a la educación a compartir esa oportunidad con quienes no pudieron estudiar.

“Todos los que tuvimos la oportunidad de estudiar en una escuela, extendamos la mano a los que no la tuvieron, empezando por leer y escribir”, expresó.

La representante de la UNESCO subrayó que alfabetizar no se limita al aprendizaje de la lectura y la escritura, sino que constituye una herramienta para transformar sociedades y ampliar las oportunidades de las personas. En ese sentido, destacó el papel de la educación como instrumento para construir sociedades más conscientes y concluyó con el mensaje: “alfabetizar es amar”.

La celebración internacional reúne a autoridades educativas y representantes de organismos nacionales e internacionales para reconocer los avances en alfabetización y fortalecer las alianzas encaminadas a garantizar el derecho a la educación para todas las personas.