Ceci Arellano suma apoyo de empresas para beneficiar a familias vulnerables en Puebla

El Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia (SEDIF) recibió donaciones de dos empresas para fortalecer la atención de personas y familias que se encuentran en situación de vulnerabilidad en Puebla.

La presidenta del Patronato del SEDIF, Ceci Arellano, recibió 25 sillas de ruedas donadas por Grupo AB Socio Comercial METLIFE y mil 477 kilogramos de pollo por parte de Grupo Bachoco.

Las aportaciones tendrán diferentes destinos. Las sillas de ruedas serán entregadas a personas con discapacidad que necesiten este tipo de apoyo, mientras que el pollo será utilizado para fortalecer la alimentación de niñas, niños, adolescentes y personas adultas mayores que reciben atención en las Casas de Asistencia Social del organismo.

Durante la entrega de las sillas de ruedas, el director general del SEDIF, Carlos Ochoa Rodríguez, destacó la importancia de que empresas y autoridades trabajen de manera conjunta para atender las necesidades de las familias poblanas.Señaló que un aparato ortopédico puede representar un cambio importante en la vida de una persona con discapacidad, pero también puede beneficiar a toda su familia, al permitirle contar con mejores condiciones para realizar sus actividades.

Por ello, indicó que las 25 sillas de ruedas serán destinadas a personas que realmente las necesiten, con el objetivo de que el apoyo llegue a quienes enfrentan dificultades para desplazarse. Daniel González Alcocer, director general de Grupo AB Agente de Seguros, señaló que este tipo de acciones deben realizarse de manera solidaria y con la intención de apoyar a quienes más lo necesitan.

También adelantó que la empresa continuará colaborando con el SEDIF mediante otros programas que permitan ampliar los apoyos para las familias poblanas. Por otra parte, Grupo Bachoco realizó una donación de mil 477 kilogramos de pollo, que serán destinados a las Casas de Asistencia Social del SEDIF.

Ceci Arellano reconoció el compromiso social de la empresa y explicó que esta aportación ayudará a mejorar la alimentación de las personas que reciben atención en estos espacios. Entre los beneficiarios se encuentran niñas, niños y adolescentes, así como personas adultas mayores que permanecen bajo el cuidado de las Casas de Asistencia Social.

La jefa de Recursos Humanos Comercial de Grupo Bachoco Puebla, Maribel Huerta Martínez, explicó que la donación forma parte de la iniciativa “Unidos por la Alimentación”, relacionada con el Medio Maratón Bachoco. De acuerdo con la representante de la empresa, los recursos obtenidos a través de esta carrera permitieron realizar la donación de alimentos al SEDIF. De esta manera, una actividad deportiva también se convirtió en una forma de apoyar a personas que se encuentran en condiciones de vulnerabilidad.

Las dos donaciones muestran la participación de empresas privadas en acciones de apoyo social y la importancia de generar alianzas con las instituciones públicas para atender diferentes necesidades de la población. El SEDIF señaló que la suma de esfuerzos permite ampliar las acciones de atención a las familias poblanas y brindar apoyo a sectores que requieren atención especial. Estas actividades forman parte de una visión que busca involucrar a diferentes sectores de la sociedad en la construcción de mejores condiciones de bienestar.

Con las sillas de ruedas, personas con discapacidad podrán recibir un apoyo que facilite su movilidad, mientras que los alimentos donados contribuirán a la alimentación de quienes reciben atención en las Casas de Asistencia Social. El organismo estatal destacó que continuará impulsando la colaboración con empresas y organizaciones para conseguir más apoyos y atender las necesidades de las familias en situación de vulnerabilidad en Puebla.