Construirán y ampliarán 31 bachilleratos en Chiapas con inversión de 586.4 mdp

El Gobierno de México informó que en Chiapas se encuentran en proceso de construcción, ampliación y reconversión 31 planteles de educación media superior, con una inversión de 586.4 millones de pesos, como parte de las acciones para fortalecer la educación y atender las necesidades de las comunidades.

La información fue presentada por la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, durante la Conferencia del Pueblo, encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum. La funcionaria señaló que estas obras forman parte de las acciones que se realizan en Chiapas bajo la estrategia de Atender las Causas, con el objetivo de acercar servicios y oportunidades a las zonas que presentan mayores necesidades. Los trabajos educativos se realizan en 25 municipios de Chiapas, entre ellos Acala, Berriozábal, Chalchihuitán, Chanal, Chilón, Cintalapa, Coapilla, Comitán de Domínguez, Frontera Comalapa, La Concordia, La Independencia, Larráinzar y Las Margaritas.

También se contemplan planteles en Mazatán, Ocosingo, Ocozocoautla de Espinosa, Sabanilla, Salto de Agua, San Juan Cancuc, Suchiapa, Tenejapa, Tila, Tonalá, Villaflores y Yajalón. De acuerdo con la Secretaría de Gobernación, la construcción y ampliación de estos espacios busca mejorar las condiciones para que las y los jóvenes puedan continuar con sus estudios de nivel medio superior.

La dependencia señaló que el fortalecimiento de la infraestructura educativa forma parte de una estrategia más amplia que busca atender las necesidades de las comunidades mediante programas sociales, servicios públicos y acciones que permitan mejorar las condiciones de vida de la población. Rosa Icela Rodríguez explicó que las Mesas de Paz y las acciones de Atención a las Causas han permitido acercar diferentes programas, trámites y servicios a las comunidades de Chiapas.

Entre las actividades realizadas en la entidad se encuentran 267 Jornadas por la Paz, además de la entrega de Cartillas de Derechos de las Mujeres, pláticas para prevenir la violencia, actividades deportivas y jornadas culturales en las que participan niñas, niños y jóvenes. La funcionaria también destacó que el trabajo coordinado con el Gobierno de Chiapas contempla acciones relacionadas con infraestructura, servicios básicos, programas sociales y apoyos productivos.

En este sentido, explicó que la estrategia de atender las causas busca que la población tenga acceso a sus derechos y a diferentes servicios. Entre ellos se encuentran trámites del Registro Civil, ampliación de becas, créditos y entrega de fertilizantes. Además de la inversión destinada a los bachilleratos, durante la conferencia se habló del programa “Sí al Desarme, Sí a la Paz”, mediante el cual se busca retirar armas de fuego de los hogares y evitar que niñas, niños y jóvenes tengan acceso a ellas.

Según los datos presentados por la Secretaría de Gobernación, entre el 1 de octubre de 2024 y el 8 de septiembre de 2026, habitantes de 19 municipios de Chiapas entregaron de manera voluntaria y anónima 158 armas de fuego, a cambio de dinero en efectivo. Las armas fueron destruidas en el lugar de entrega. Para el Gobierno de México, las acciones de infraestructura educativa, prevención de la violencia y atención social forman parte de una misma estrategia para mejorar las condiciones de las comunidades.

Con la construcción, ampliación y reconversión de los 31 bachilleratos, se busca fortalecer los espacios educativos en distintos municipios de Chiapas y ofrecer mejores condiciones para que los jóvenes continúen con su preparación académica. La inversión de 586.4 millones de pesos representa una de las principales acciones anunciadas para fortalecer la infraestructura educativa de la entidad dentro de esta estrategia federal.