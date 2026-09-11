Destinan 30 millones de pesos a Baja California Sur para búsqueda de personas desaparecidas

Baja California Sur contará con una inversión de 30 millones de pesos para fortalecer las acciones de búsqueda de personas desaparecidas, recursos que serán destinados a mejorar las labores que realizan las autoridades encargadas de localizar a quienes permanecen sin ser encontrados.

De acuerdo con información publicada por El Sudcaliforniano, la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas de Baja California Sur ha recibido recursos para continuar con los trabajos de localización y atención de los casos registrados en la entidad.

La asignación de estos recursos representa un apoyo para las instituciones que participan en las búsquedas, principalmente porque este tipo de trabajos requieren personal, herramientas, vehículos y equipo especializado para realizar recorridos en diferentes zonas del estado.

El tema de las personas desaparecidas representa uno de los retos para las autoridades, debido a que las familias mantienen la búsqueda de sus seres queridos y esperan que las investigaciones permitan conocer su paradero.

Desde 2020, Baja California Sur ha gestionado más de 120 millones de pesos para fortalecer las acciones relacionadas con la búsqueda de personas desaparecidas. Con el nuevo recurso de 30 millones de pesos se busca continuar con estos trabajos y mejorar las condiciones para atender los casos.Los recursos pueden ser utilizados para fortalecer las capacidades de la Comisión Estatal de Búsqueda, así como para contar con mejores herramientas durante los operativos que se realizan en campo.

Las labores de búsqueda pueden incluir recorridos en zonas rurales, caminos, áreas despobladas y otros lugares donde existan indicios que ayuden a localizar a una persona. Para realizar estas actividades es necesario contar con equipo y personal preparado. Además de las autoridades, en muchos casos las familias de las personas desaparecidas participan de manera activa en las labores de búsqueda. Para ellas, contar con instituciones que tengan recursos suficientes resulta importante para continuar con las investigaciones y ampliar las posibilidades de encontrar a sus familiares.

La desaparición de una persona también representa un impacto para sus familiares, quienes enfrentan durante largos periodos la incertidumbre de no conocer qué ocurrió con sus seres queridos. Por ello, el fortalecimiento de las instituciones encargadas de la búsqueda es considerado un elemento importante para atender los casos y dar seguimiento a las investigaciones.

La inversión de 30 millones de pesos se suma a los recursos que el estado ha gestionado en años anteriores para este mismo objetivo. De esta manera, las autoridades buscan mantener las acciones de búsqueda y mejorar la respuesta ante los reportes de personas desaparecidas. El trabajo también requiere coordinación entre diferentes instituciones, ya que las búsquedas pueden involucrar a autoridades estatales y municipales, cuerpos de seguridad y personal especializado.

Para las familias, cada operativo representa una posibilidad de obtener información sobre sus seres queridos. Por esta razón, los recursos destinados a estas tareas buscan contribuir a que las autoridades tengan mejores condiciones para realizar los recorridos y atender los casos. Baja California Sur continuará con las acciones de búsqueda a través de la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas, con el objetivo de fortalecer las investigaciones y atender a las familias que mantienen la esperanza de localizar a sus seres queridos.