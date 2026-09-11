Mañana Film Festival reunirá en Querétaro a creadores cinematográficos del 17 al 20 de septiembre

El festival se realizará del 17 al 20 de septiembre en Querétaro

Con el objetivo de fortalecer los vínculos entre los creadores cinematográficos contemporáneos y sus audiencias, así como impulsar el talento audiovisual emergente y contribuir al desarrollo cultural del estado, se llevará a cabo la cuarta edición de Mañana Film Festival se realizará del 17 al 20 de septiembre, en la Cineteca “Rosalío Solano”, en el Centro Histórico de la ciudad de Querétaro.

El festival universitario contará con una programación gratuita integrada por proyecciones cinematográficas, conversatorios, masterclasses especializadas y actividades de vinculación profesional.

La programación contempla la exhibición de cortometrajes universitarios y emergentes en competencia, así como funciones de películas y estrenos en Querétaro con la presencia de integrantes de sus equipos de producción, además de espacios de encuentro y aprendizaje dirigidos a fortalecer la comunidad audiovisual.

Durante la presentación del evento, Viridiana Domínguez, Comisionada de Filmaciones y Coordinadora de Proyectos Especiales, refrendó el acompañamiento de la Secretaría de Turismo a iniciativas que contribuyen al desarrollo de la industria audiovisual y a la generación de espacios para las nuevas generaciones de cineastas.

Con esta cuarta edición, Mañana Film Festival consolida un espacio para el encuentro entre estudiantes, cineastas, profesionales de la industria y público, promoviendo el acceso gratuito al cine y generando oportunidades de formación, exhibición y vinculación para el talento audiovisual.

La Secretaría de Turismo de Querétaro, a través de la Comisión de Filmaciones, continúa sumando esfuerzos con el sector audiovisual para fortalecer las condiciones que permitan el desarrollo de producciones y proyectos cinematográficos en el estado, así como para posicionar a Querétaro como un destino atractivo para la industria fílmica