Arranca en Coahuila la Final de Copas del Mundo de Tiro con Arco

Con la participación de los mejores arqueros del mundo, arrancó en Saltillo la Final de Copas del Mundo de Tiro con Arco, evento internacional que reunirá a 32 atletas provenientes de 17 países durante los días 12 y 13 de septiembre.

La inauguración estuvo encabezada por el gobernador de Coahuila, Manolo Jiménez Salinas, acompañado por Javier Díaz González, alcalde de Saltillo, y Gabriel Ramos, presidente de World Archery México. Para recibir esta competencia, en la explanada de la Plaza de Armas, frente al Palacio de Gobierno, se instaló una cancha de tiro con arco que cuenta con las medidas oficiales para realizar las competencias.

El evento, denominado Hyundai Archery World Cup Final, será transmitido en directo a más de 70 países, por lo que permitirá mostrar a Saltillo y a Coahuila ante una audiencia internacional. Durante la competencia también tendrá participación el talento mexicano, ya que cuatro arqueros coahuilenses forman parte del representativo nacional. Se trata de Ana Paula Vázquez, Dafne Quintero, Sebastián García y Matías Grande, quienes buscarán destacar frente a los mejores atletas de esta disciplina.

Durante la ceremonia, el gobernador Manolo Jiménez señaló que Coahuila tiene mucho que ofrecer tanto a México como al mundo. También dio la bienvenida a los participantes y destacó las condiciones de seguridad con las que cuenta el estado. El mandatario estatal señaló que la realización de este evento fue posible gracias al trabajo coordinado entre autoridades deportivas, estatales y municipales. También reconoció que los resultados obtenidos por los arqueros coahuilenses ayudaron a que Saltillo fuera elegido para recibir una competencia de esta importancia.

Por su parte, el alcalde Javier Díaz González reconoció el trabajo conjunto con el gobernador para lograr que Saltillo pudiera ser sede de una competencia de talla internacional. Gabriel Ramos, presidente de World Archery México, destacó las acciones que se realizan en Coahuila para impulsar el tiro con arco y fortalecer la presencia de esta disciplina en el país.

Durante la ceremonia, Carolina Acosta, directora de Alto Rendimiento de la CONADE, informó que el 60 por ciento de la selección mexicana de tiro con arco es originaria de Coahuila. La funcionaria reconoció el trabajo realizado en el estado y señaló que los resultados de sus deportistas han permitido que el tiro con arco coahuilense tenga presencia tanto a nivel nacional como internacional.

Las actividades comenzaron este viernes 11 de septiembre con una jornada de práctica para los competidores. La cancha ubicada en la Plaza de Armas estará disponible de las 9:00 a las 16:00 horas. El sábado 12 de septiembre se realizarán las finales de arco compuesto. La rama varonil competirá de 10:00 a 12:00 horas, mientras que la rama femenil tendrá su participación de 14:00 a 16:00 horas.

Para el domingo 13 de septiembre están programadas las finales de arco recurvo. Los hombres competirán de 10:00 a 12:00 horas y las mujeres de 14:00 a 16:00 horas. Los boletos tendrán un costo de 200 pesos por sesión y podrán adquirirse directamente en taquilla o a través de la plataforma Boletomóvil.

Con esta competencia, Saltillo busca fortalecer su presencia como sede de eventos deportivos internacionales y promover al estado como un destino relacionado con el turismo, el deporte y la cultura. La presencia de atletas de diferentes países, así como de representantes mexicanos y principalmente coahuilenses, permitirá que el público pueda observar una competencia de alto nivel en un espacio ubicado en el centro de la ciudad.