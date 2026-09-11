Chiapas reporta avances en seguridad y alfabetización durante gobierno de Eduardo Ramírez (Presidencia)

El gobernador de Chiapas, Eduardo Ramírez Aguilar, destacó los avances de su administración en materia de seguridad y educación, al señalar que la coordinación con el Gobierno Federal y las Fuerzas Armadas ha permitido reducir los delitos de alto impacto y fortalecer la percepción de seguridad en la entidad.

El mandatario explicó que la estrategia de seguridad comenzó el 8 de diciembre de 2024 con la instalación de una mesa de paz en la que participan la Secretaría de la Defensa Nacional, Secretaría de Marina, Guardia Nacional, Fiscalía General de la República, Secretaría de Gobernación, Instituto Nacional de Migración, autoridades estatales y el Poder Judicial.

Ramírez Aguilar destacó la creación de la Fuerza de Acción Inmediata Pakal, que actualmente cuenta con 800 elementos capacitados en operaciones tácticas, manejo de armas y derechos humanos.

Entre las medidas implementadas también mencionó los programas “Cero Corrupción”, a cargo de la Secretaría de Seguridad; “Cero Impunidad”, de la Fiscalía General del Estado, y “La Justicia es la Paz”, impulsado por el Poder Judicial.

El gobernador informó que el salario de los policías estatales aumentó 55 por ciento, al pasar de aproximadamente 12 mil 926 pesos mensuales a 19 mil 389 pesos. Asimismo, señaló que la entidad pasó del lugar 30 al 18 entre las policías estatales mejor pagadas del país.

La estrategia también contempla el fortalecimiento de las áreas de inteligencia, la adquisición de vehículos tácticos, helicópteros, drones y equipos antidrones, además de la creación de una policía turística.

Reportan reducción de delitos y mayor seguridad en carreteras

Entre los resultados, el gobernador destacó que Chiapas registra una disminución en delitos como homicidio, extorsión, secuestro, robo con violencia y asalto en carreteras.

Aseguró que actualmente no se registran asaltos en carreteras ni al transporte de carga, tanto en tramos federales como estatales, y señaló que las vías de comunicación pueden ser transitadas incluso durante la noche.

También destacó la recuperación de más de mil 832 vehículos, el aseguramiento de más de mil 500 armas y más de 70 mil cartuchos, además de cerca de 10 mil detenciones.

Como parte del combate a la corrupción dentro de las propias corporaciones, informó que durante su administración han sido procesados 366 policías estatales y ministeriales, incluidos mandos, por su presunta participación en distintos delitos.

Otro de los programas señalados fue “Mujer Segura”, mediante el cual se han distribuido más de 25 mil dispositivos para mujeres. Los aparatos permiten enviar una señal de alerta al C5 en caso de emergencia para activar la respuesta de las corporaciones de seguridad.

Restablecen servicios en municipios afectados por la violencia

Ramírez Aguilar afirmó que la estrategia de seguridad también permitió recuperar zonas que habían sido afectadas por la presencia de grupos criminales y bloqueos.

Entre los resultados mencionó la recuperación de espacios turísticos como los Lagos de Colón y Bonampak, además del restablecimiento de clases en 11 municipios que habían permanecido sin actividades educativas y la normalización de los servicios de salud en 16 municipios afectados por la violencia.

El gobernador subrayó que la coordinación entre las instituciones federales y estatales ha sido fundamental para estos resultados y aseguró que la administración mantendrá los operativos de seguridad debido a la condición fronteriza de Chiapas.

“Chiapas Puede” busca alfabetizar a 250 mil personas

Durante su intervención, Eduardo Ramírez también presentó los avances del programa “Chiapas Puede”, enfocado en alfabetizar a personas mayores de 15 años, particularmente en comunidades indígenas, rurales y zonas de alta marginación.

El programa utiliza un modelo educativo intercultural que incorpora las lenguas maternas de las comunidades y busca que el proceso de aprendizaje se desarrolle dentro de los propios territorios.

De acuerdo con las cifras presentadas, hasta septiembre de 2026 se han alfabetizado 194 mil personas, mientras que la meta es alcanzar 250 mil para diciembre.

Para impulsar el programa se cuenta con 8 mil 844 asesores que trabajan directamente en las comunidades y reciben un estímulo económico. También se estableció la beca Rosario Castellanos para los participantes.

El gobernador destacó que uno de los objetivos es que integrantes de las propias comunidades participen como alfabetizadores, incluidos jóvenes que pueden enseñar a leer y escribir a sus padres y otros habitantes de sus localidades.

Programa recibe reconocimiento de la UNESCO

Ramírez Aguilar informó que el programa de alfabetización recibió el Premio UNESCO-Confucio de Alfabetización 2026, reconocimiento que atribuyó a su carácter intercultural y bilingüe, así como a la incorporación de conocimientos y lenguas indígenas.

El modelo utiliza elementos de la pedagogía de los pueblos originarios y contempla cinco lenguas indígenas, con el propósito de acercar la alfabetización a comunidades donde históricamente el acceso a la educación ha sido limitado.

El mandatario sostuvo que el objetivo de su administración no es únicamente reducir los índices de violencia, sino dejar como legado una mayor educación y oportunidades para la población.

“La alfabetización es una herramienta de liberación”, señaló al destacar que el programa busca combatir lo que consideró uno de los principales obstáculos para el desarrollo de las comunidades: la falta de acceso al conocimiento.