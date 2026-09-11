Sinaloa busca atraer más congresos y eventos con participación en foro nacional de turismo

Sinaloa participa en el Congreso Nacional de la Industria de Reuniones (CNIR), que se realiza en Querétaro y reúne a más de 800 especialistas de todo el país, con el objetivo de fortalecer la actividad turística y buscar nuevas oportunidades para que el estado sea sede de congresos, convenciones y otros eventos.

El encuentro es considerado uno de los principales espacios de capacitación y profesionalización de la industria de reuniones en México. Durante sus actividades se realizan conferencias, sesiones de networking, exhibiciones comerciales y eventos sociales que permiten a los participantes conocer las nuevas tendencias del sector y establecer relaciones de trabajo.

La representación de Sinaloa está encabezada por Melissa Carrillo, directora de la Unidad de Proyectos Especiales de la Secretaría de Turismo de Sinaloa, quien participa en representación de la secretaria de Turismo estatal, Mireya Sosa Osuna.

La presencia del estado busca promover sus destinos y servicios turísticos ante organizadores de congresos, reuniones empresariales, exposiciones y viajes de incentivo.

De acuerdo con la Secretaría de Turismo de Sinaloa, participar en este tipo de encuentros representa una oportunidad para diversificar la actividad económica y ampliar la oferta turística de la entidad más allá del tradicional turismo de sol y playa.

El turismo de reuniones es considerado un segmento importante debido a que los visitantes que llegan por congresos, convenciones o actividades empresariales pueden generar una mayor derrama económica en los destinos que visitan.

Melissa Carrillo señaló que la participación de Sinaloa en el CNIR permite presentar la oferta del estado ante más de 800 profesionales relacionados con la organización de eventos.

El objetivo, explicó, es atraer convenciones, ferias y viajes corporativos hacia las principales ciudades de Sinaloa, con lo que se busca generar beneficios para diferentes sectores relacionados con el turismo.

Además de las autoridades estatales, la delegación sinaloense cuenta con representantes del sector privado. Entre ellos se encuentran Rafael Sastré, presidente de la Asociación de Hoteles del Norte de Sinaloa, y José Manuel de las Rivas, presidente de la Asociación de Propietarios de Hoteles y Moteles de Culiacán.

También participan colaboradores de cadenas hoteleras y agentes de viajes, quienes acuden al congreso para actualizar sus conocimientos, establecer contactos y fortalecer la promoción de los servicios turísticos de Sinaloa.El CNIR concentra a diferentes integrantes de la cadena de valor de la industria de reuniones. Entre ellos se encuentran los llamados Meeting Planners, Organizadores Profesionales de Congresos, organizadores de exposiciones y viajes de incentivo, wedding planners, cadenas hoteleras y representantes de recintos para eventos.

También participan Oficinas de Convenciones y Visitantes y Secretarías de Turismo de diferentes entidades del país. Para Sinaloa, la participación representa una oportunidad para mostrar que sus ciudades cuentan con opciones para recibir diferentes tipos de eventos y visitantes, además de los turistas que llegan principalmente por sus destinos de playa.

La estrategia también busca fortalecer los vínculos entre el gobierno y el sector privado, debido a que la organización de congresos y convenciones requiere la participación de hoteles, agencias de viajes, recintos, restaurantes, servicios de transporte y otros negocios. La Secretaría de Turismo estatal destacó que la profesionalización de quienes trabajan en este sector es importante para mejorar la atención a los visitantes y aumentar la competitividad de los destinos. Con su participación en el Congreso Nacional de la Industria de Reuniones, Sinaloa busca mantenerse dentro del mercado nacional de eventos y generar nuevas oportunidades de promoción turística.

El estado pretende aprovechar estos encuentros para establecer contactos con organizadores y empresas, con la finalidad de que más congresos, convenciones, ferias y reuniones corporativas puedan realizarse en territorio sinaloense. De esta manera, la entidad apuesta por fortalecer el turismo de reuniones como una alternativa para impulsar la economía regional y generar una mayor actividad para los diferentes sectores que dependen del turismo.