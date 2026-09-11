Milena Quiroga reconoce labor de equipos de rescate tras jornada activa

La participación de los equipos de atención y rescate durante una jornada marcada por diversos auxilios fue reconocida por Milena Quiroga Romero, quien destacó el trabajo realizado para proteger a la ciudadanía y llamó a la población a seguir las recomendaciones de las autoridades ante situaciones de riesgo.

A través de una publicación en redes sociales, Quiroga Romero expresó su reconocimiento a las personas que forman parte de los equipos encargados de atender emergencias, especialmente por las labores realizadas durante la noche, cuando se registraron varios rescates y servicios de auxilio.

La funcionaria señaló que el trabajo de estos equipos es importante para responder ante situaciones que pueden poner en riesgo la integridad de las personas. Por ello, consideró necesario reconocer la labor que realizan durante las emergencias “Mi reconocimiento a los equipos de atención y rescate que participan para proteger a la ciudadanía”, expresó en su mensaje.

La publicación también estuvo acompañada de un llamado a la población para colaborar con las autoridades y evitar conductas que puedan aumentar los riesgos durante una emergencia. Entre las principales recomendaciones mencionadas se encuentra no cruzar arroyos crecidos, debido a que el aumento del nivel y la fuerza del agua pueden representar un peligro para las personas.

Quiroga Romero indicó que una manera de contribuir a la seguridad durante este tipo de situaciones es acatar las indicaciones de las autoridades y de los equipos de emergencia. El llamado cobra relevancia durante las jornadas en las que se presentan lluvias y aumentan los niveles de agua en arroyos y otros cauces, ya que las condiciones pueden cambiar rápidamente y dificultar el paso de vehículos y personas.

Aunque en su publicación no se detallaron los lugares donde ocurrieron los rescates ni el número exacto de personas auxiliadas, la funcionaria destacó que la noche anterior fue una jornada con una actividad importante para los equipos de atención y rescate. Las labores de estos grupos pueden incluir la atención de personas que enfrentan alguna emergencia, recorridos de vigilancia, rescates y apoyo a ciudadanos que se encuentran en zonas donde existen condiciones de riesgo.

Ante estos escenarios, las autoridades han insistido en la importancia de que la ciudadanía evite exponerse de manera innecesaria y siga las instrucciones de los cuerpos de emergencia. Una de las situaciones que puede generar mayores riesgos durante las lluvias es intentar atravesar corrientes de agua. Incluso cuando el nivel parece bajo, la fuerza de la corriente puede provocar que una persona pierda el equilibrio o que un vehículo sea arrastrado.

Por esta razón, el mensaje de Quiroga Romero busca que la población tenga una mayor conciencia sobre las medidas de prevención y evite poner en riesgo su vida o la de otras personas que tendrían que intervenir para realizar un rescate. Además de reconocer el trabajo de los equipos de atención, la publicación destacó que la seguridad también depende de la colaboración de los ciudadanos.

En este sentido, respetar los señalamientos, evitar zonas peligrosas y mantenerse atentos a los avisos oficiales son algunas de las acciones que pueden ayudar a reducir los accidentes durante una emergencia. La jornada mencionada por Quiroga Romero también puso de manifiesto la importancia de contar con equipos preparados para responder ante situaciones que requieren atención inmediata.

Mientras los cuerpos de rescate continúan con sus labores, el llamado a la ciudadanía es mantenerse informada y actuar con responsabilidad ante condiciones que puedan representar un peligro. De esta manera, el reconocimiento a los equipos de emergencia se acompañó de un mensaje de prevención, en el que se pidió a la población no cruzar arroyos crecidos y seguir las indicaciones de quienes trabajan para atender y proteger a la ciudadanía.