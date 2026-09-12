Gobernadora de Morelos reconoce coordinación para lograr aprehensión

El Gobierno de Morelos, a través de la gobernadora Margarita González Saravia, reconoció el trabajo conjunto entre autoridades federales y estatales que derivó en la detención, en el estado de Puebla, de Ricardo, quien contaba con una orden de aprehensión por su probable responsabilidad en el feminicidio de Andrea Maylin Chino Ramos, ocurrido en junio de 2025.

La mandataria señaló que esta acción representa un paso relevante dentro del proceso y destacó la participación de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana federal, el Centro Nacional de Inteligencia, la Fiscalía General del Estado de Morelos y las autoridades de Puebla. Alabó también a la familia de Andrea y a los colectivos que no han dejado de exigir justicia.

La Gobernadora refrendó su compromiso de seguir trabajando el Gobierno de México, encabezado por la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, para combatir la violencia contra las mujeres y evitar la impunidad.