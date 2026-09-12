Mara Lezama cierra filas con Claudia Sheinbaum: “nuestro respaldo es firme, leal e irrestricto

Mara Lezama junto a la presidenta Claudia Sheinbaum (Hazel Cárdenas / Presidencia)

La gobernadora Mara Lezama Espinosa dio la bienvenida a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, a Quintana Roo, como parte de la gira nacional “Honestidad y Resultados”, ante más de 35 mil personas que se concentraron desde el malecón Tajamar de Cancún hasta la avenida Bonampak.

“Este estado la recibe con enorme gratitud y con la certeza de que estamos viviendo un momento histórico, en donde tenemos claro que la transformación de la vida pública tiene sentido cuando transforma la vida de las personas, y que el dinero público es del pueblo y debe regresar al pueblo”, expresó Mara Lezama.

La Gobernadora agradeció a la Presidenta su respaldo a Quintana Roo en la estrategia de construcción de paz, la atención a los pueblos originarios, la construcción de hospitales y consultorios, el apoyo al campo y la vivienda, la reestructuración de créditos impagables y la inversión en infraestructura, entre la que destacó el Puente Nichupté.

Al presentar los resultados de su gobierno en Quintana Roo, Claudia Sheinbaum informó que 486 mil 167 personas son derechohabientes de los Programas para el Bienestar, que representan una inversión anual de 9 mil 241 millones de pesos que llegan directamente a las familias quintanarroenses.

Entre ellos se encuentran 116 mil 690 personas adultas mayores, 23 mil personas con discapacidad, 9 mil 551 jóvenes de Construyendo el Futuro y 60 mil 617 estudiantes de preparatoria con la Beca Benito Juárez. En apoyo al campo, 23 mil 706 pequeños productores reciben Producción para el Bienestar, 27 mil 102 fertilizantes gratuitos y 9 mil 489 forman parte de Sembrando Vida.

La Presidenta destacó también el programa de 76 mil 200 Viviendas del Bienestar para personas que ganan menos de dos salarios mínimos, la reestructuración de créditos hipotecarios que ha beneficiado a más de 200 mil familias en Quintana Roo y la regularización de 20 mil escrituras.

En infraestructura, informó que avanza el Tren Maya de carga, cuya inauguración está prevista para el próximo año, así como el Distribuidor Vial Kukulcán y la modernización del corredor hacia Isla Blanca, además de las acciones de conservación de carreteras federales y el ya inaugurado Puente Nichupté.

En educación, señaló la construcción de dos nuevas preparatorias, cinco ampliaciones y ocho Bachilleratos Nacionales Margarita Maza, además del nuevo campus de la Universidad Nacional Rosario Castellanos en Playa del Carmen.

En materia de salud destacó los nuevos hospitales de Chetumal y Felipe Carrillo Puerto, la próxima Torre de Especialidades en Cancún y la habilitación de 187 consultorios de atención primaria, para acercar servicios médicos y medicamentos gratuitos a las comunidades.

Claudia Sheinbaum anunció además una inversión adicional de 2 mil millones de pesos para Quintana Roo como parte de una estrategia integral contra el sargazo, en coordinación con el Gobierno del Estado, los municipios y la Secretaría de Marina, que contempla más embarcaciones y nuevas acciones para su recolección y manejo.

Mara Lezama afirmó que estos resultados son muestra de una coordinación que se refleja directamente en el bienestar de las familias. “En Quintana Roo hemos demostrado que el proyecto de nación de la Cuarta Transformación, que usted encabeza, transforma la vida cotidiana de cientos de miles de quintanarroenses, con la gran responsabilidad de mantener unido al pueblo, al gobierno y al movimiento alrededor de un mismo propósito”.

La Gobernadora reconoció el liderazgo de Claudia Sheinbaum y afirmó que su gobierno consolida, con sello propio, el segundo piso de la Cuarta Transformación bajo los principios del humanismo mexicano.

“Admiramos su firmeza para defender la soberanía de nuestra patria, su disciplina para mantener un rumbo económico sólido y, sobre todo, su convicción de elevar el bienestar social a rango constitucional, demostrando que se puede gobernar con el corazón puesto en el pueblo y la mirada fija en el futuro”, puntualizó.

Al concluir su intervención, Mara Lezama refrendó su respaldo firme, leal e irrestricto a la Presidenta Claudia Sheinbaum y a su gobierno. “¡Es un orgullo caminar a su lado en este momento histórico para México!”, expresó.