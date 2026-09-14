Evelyn Salgado refuerza seguridad en Guerrero por fiestas patrias

La gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado Pineda, aseguró que se mantiene una estrategia de seguridad y prevención para que las familias del estado puedan participar en las celebraciones patrias de este 15 y 16 de septiembre.

La mandataria encabezó este lunes la Mesa de Coordinación para la Construcción de la Paz desde la Casa del Pueblo, donde se dio seguimiento a las acciones que realizan las autoridades de cara a los festejos por el aniversario de la Independencia de México.

Durante la reunión se revisaron los trabajos que llevan a cabo las instituciones de seguridad y Protección Civil para garantizar que las actividades programadas durante las fiestas patrias se desarrollen de manera tranquila.

Salgado Pineda destacó que existe coordinación entre las diferentes instituciones encargadas de la seguridad y la prevención, con el objetivo de atender cualquier situación que pueda presentarse durante las celebraciones.

Las fiestas patrias representan uno de los momentos de mayor concentración de personas en plazas públicas, calles y diferentes espacios donde se realizan actividades relacionadas con el aniversario de la Independencia.Por esta razón, las autoridades estatales mantienen vigilancia y acciones preventivas para reducir riesgos y permitir que las familias puedan acudir a los eventos sin mayores problemas.

La gobernadora señaló que Protección Civil estatal también participa en estas tareas, principalmente en acciones relacionadas con la prevención y atención de posibles emergencias. El trabajo conjunto busca que las celebraciones del 15 de septiembre, cuando se realiza el tradicional Grito de Independencia, y las actividades del 16 de septiembre, cuando se conmemora el inicio de la lucha independentista, se desarrollen bajo condiciones de seguridad.

La administración estatal indicó que las autoridades mantienen coordinación para atender las necesidades que puedan surgir durante estas fechas. En diferentes municipios de Guerrero se realizan actividades para conmemorar las fiestas patrias, por lo que las medidas de prevención son consideradas importantes debido a la cantidad de personas que pueden reunirse en espacios públicos.

La coordinación entre las instituciones también permite establecer mecanismos de respuesta ante posibles emergencias, además de mantener comunicación entre las autoridades que participan en los operativos. La gobernadora pidió mantener la atención en las acciones de prevención para que las familias guerrerenses puedan disfrutar de las celebraciones con tranquilidad.

De acuerdo con la información difundida por Quadratín Guerrero, las autoridades estatales mantienen estas labores como parte del trabajo previo a los festejos patrios. Las acciones de seguridad se desarrollan en un contexto en el que el gobierno estatal busca mantener la coordinación entre las diferentes instituciones encargadas de proteger a la población.

Además de la vigilancia, Protección Civil tiene un papel importante durante este tipo de eventos debido a la concentración de personas y a la posibilidad de que ocurran accidentes o situaciones que requieran atención inmediata. Las autoridades buscan que la población pueda participar en las actividades tradicionales sin poner en riesgo su integridad.

El 15 de septiembre es una de las fechas más importantes para los mexicanos, ya que durante la noche se realiza el Grito de Independencia en distintos puntos del país. Al día siguiente se llevan a cabo ceremonias y desfiles para recordar el inicio de la lucha independentista. En Guerrero, el gobierno estatal aseguró que las instituciones trabajan de manera coordinada para garantizar que estas actividades se desarrollen de forma ordenada.

Evelyn Salgado afirmó que se busca brindar condiciones de seguridad a las familias guerrerenses durante las celebraciones patrias y mantener una respuesta coordinada ante cualquier situación que pueda presentarse. De esta manera, el gobierno de Guerrero mantiene activo el trabajo de prevención y vigilancia previo a los festejos del 15 y 16 de septiembre, con la intención de que la población pueda disfrutar de estas fechas en un ambiente de tranquilidad.