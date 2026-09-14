Alumna de CEBAARE se intoxica tras ingerir medicamento de su abuela en Zacatecas

Alumna de CEBAARE se intoxica tras ingerir medicamento de su abuela

Una alumna del Centro de Educación Básica para Alumnos de Alto Rendimiento (CEBAARE) resultó intoxicada luego de ingerir un medicamento perteneciente a su abuela, situación que fue atendida de manera inmediata por las autoridades educativas.

De acuerdo con información publicada por NTR Zacatecas, la estudiante habría tomado el medicamento con la intención de “experimentar”, aunque no se dieron a conocer detalles sobre la sustancia ni la cantidad que consumió.

El titular de la Secretaría de Educación de Zacatecas (SEZ), Armando Delgadillo Ruvalcaba, informó que la situación fue atendida para garantizar el bienestar de la estudiante, quien, según testimonios de personas cercanas, cuenta con un buen desempeño académico. Tras la ingesta del medicamento, la alumna presentó una intoxicación y tuvo que recibir atención médica. Entre las acciones realizadas se encuentra un lavado intestinal, después del cual se reportó que la estudiante se encontraba en buenas condiciones.

El funcionario explicó que, debido al efecto sedante que provocó el medicamento, inicialmente no fue posible obtener el testimonio de la estudiante para conocer directamente lo ocurrido. Por esta razón, las autoridades educativas decidieron dar seguimiento al caso y realizar una investigación para conocer las circunstancias en las que la alumna tuvo acceso al medicamento.

Delgadillo Ruvalcaba informó que el asunto fue turnado a un equipo de Convivencia Escolar y Psicólogos, quienes estarán encargados de realizar una revisión más profunda del caso. La investigación busca conocer qué ocurrió antes y después de que la estudiante ingiriera el medicamento, además de revisar las condiciones en las que tuvo acceso al producto.

El caso ocurrió dentro del contexto escolar, por lo que las autoridades educativas también deberán determinar si existieron factores relacionados con la convivencia o la seguridad de la estudiante que deban ser atendidos. Hasta el momento, las autoridades no han informado que otros alumnos estén relacionados con el hecho ni se han señalado responsabilidades adicionales.

El titular de la SEZ destacó que la atención a la estudiante se realizó de manera inmediata y que actualmente se encuentra en buenas condiciones de salud, luego de recibir el tratamiento correspondiente. La situación también pone sobre la mesa la importancia de mantener los medicamentos fuera del alcance de niñas, niños y adolescentes, especialmente aquellos que pueden provocar efectos sedantes u otras reacciones cuando son consumidos sin supervisión médica.

Las autoridades educativas mantienen el seguimiento del caso a través del personal especializado, con el objetivo de conocer con mayor claridad lo sucedido y determinar si es necesario aplicar alguna medida dentro del plantel. El CEBAARE es un centro educativo destinado a alumnos considerados de alto rendimiento, por lo que el caso generó atención debido a que se trata de una estudiante que, de acuerdo con personas cercanas, destaca por sus calificaciones.

Sin embargo, las autoridades señalaron que lo principal en este momento es garantizar su bienestar y revisar las circunstancias que llevaron a la ingesta del medicamento. El caso será analizado por el equipo de Convivencia Escolar y Psicólogos, que buscará obtener mayor información y dar seguimiento a la estudiante. Por ahora, la Secretaría de Educación de Zacatecas reportó que la alumna se encuentra en buenas condiciones después de recibir atención médica, mientras continúa la investigación para determinar cómo ocurrió la intoxicación y prevenir que una situación similar pueda repetirse.