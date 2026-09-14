Marchan trabajadores de salud en Veracruz por falta de medicamentos; exigen salida de funcionario

Trabajadores del sector salud marcharon por las calles de Xalapa para denunciar el desabasto de medicamentos, material médico e insumos básicos que, aseguraron, afecta la atención de pacientes en hospitales de Veracruz.

Médicos, enfermeras, residentes y personal administrativo participaron en la movilización realizada este domingo, en la que también exigieron la destitución de Roberto Ramos Alor, coordinador estatal del IMSS-Bienestar.Los trabajadores señalaron que la falta de materiales se mantiene desde hace varias semanas y ha comenzado a afectar directamente las actividades de los hospitales. Entre los productos que, dijeron, hacen falta se encuentran medicamentos, jeringas, guantes, batas, material quirúrgico y otros artículos necesarios para brindar atención.

La marcha partió de las inmediaciones del Centro de Alta Especialidad (CAE) “Dr. Rafael Lucio” y avanzó hasta la zona de Palacio de Gobierno, donde los manifestantes hicieron públicas sus demandas. De acuerdo con reportes, participaron al menos 300 trabajadores, mientras otros medios señalaron una cifra cercana a 500 empleados.

Durante el recorrido, los trabajadores llevaron pancartas y lanzaron consignas para pedir una solución al problema. Algunas de las frases utilizadas fueron “Si no pueden, renuncien” y “El IMSS-Bienestar es un fracaso”, además de mensajes dirigidos contra el coordinador estatal.

Los manifestantes aseguraron que el problema no solamente afecta al personal médico, sino también a los pacientes, principalmente a quienes tienen menos recursos económicos y no pueden comprar por su cuenta los materiales necesarios para sus tratamientos.