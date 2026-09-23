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23 sep 2026 - 04:29 PM
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Se estima que el evento pueda recibir alrededor de 15 mil visitantes por día y generar una derrama económica de entre 60 y 70 millones de pesos para la región
Afinan detalles para el Encuentro Nacional de Pueblos Mágicos en Tampico
Por
Eidalid López
septiembre 23, 2026 at 4:28p.m. GMT-6
Afinan detalles para el Encuentro Nacional de Pueblos Mágicos en Tampico
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