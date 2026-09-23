Inicia reunión del Gabinete Federal con SADER para atender al sector agropecuario de Sinaloa

Con el objetivo de atender las principales necesidades del sector agropecuario de Sinaloa, inició la primera reunión del Gabinete Federal con la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (SADER), en la que participan autoridades federales, estatales y representantes de organizaciones agrícolas de la entidad.

El encuentro se realiza con la participación de la secretaria de Agricultura y Desarrollo Rural, Columba López Gutiérrez; la gobernadora de Sinaloa, Graciela Domínguez Nava, y el secretario de Agricultura de Sinaloa, Ismael Bello Esquivel, además de líderes y organismos relacionados con el sector agrícola sinaloense.Durante la reunión se revisan diferentes temas relacionados con la agricultura y la ganadería, actividades consideradas uno de los principales motores de la economía de Sinaloa. Las autoridades y representantes del sector analizan las diferentes etapas de las cadenas productivas y de suministro que forman parte de estas actividades.

Uno de los principales asuntos que se encuentran sobre la mesa es la comercialización de la cosecha de maíz. De acuerdo con el planteamiento presentado durante el encuentro, se busca garantizar la venta total de la producción mediante compras anticipadas y acuerdos con la industria. Para ello, también se contempla asegurar previamente los recursos necesarios dentro del Presupuesto de Egresos de la Federación, con el propósito de contar con condiciones que permitan atender la comercialización de las cosechas.

Otro de los temas que serán analizados es el acceso al financiamiento para los productores agrícolas. En este punto se plantea establecer créditos accesibles y tasas preferenciales que permitan a los productores contar con mayores facilidades para continuar con sus actividades. Dentro de estas acciones también se contempla la posibilidad de reestructurar la cartera vencida con FIRA, además de implementar medidas para contener el aumento en los costos de los insumos agrícolas, una de las situaciones que impacta directamente a los productores.

La reunión también contempla revisar los padrones de diferentes programas destinados al campo, entre ellos el Programa de Fertilizantes y Producción para el Bienestar. Las autoridades plantean actualizar y ampliar estos padrones para garantizar que los productores tengan acceso a los apoyos. Dentro de esta propuesta se busca incluir a productores de temporal, con la intención de ampliar la cobertura de los programas.

Durante el encuentro también se analizarán políticas y acciones que permitan fortalecer las actividades agrícolas de Sinaloa y mejorar las condiciones para quienes trabajan en el campo. El secretario de Agricultura y Ganadería de Sinaloa, Ismael Bello Esquivel, destacó la importancia de la reunión y de la participación del Gabinete de la SADER para atender las necesidades de los productores de la entidad.

Bello Esquivel señaló que uno de los objetivos es trabajar en la construcción de condiciones de rentabilidad para los productores agrícolas de Sinaloa. Además, destacó la importancia de facilitar el acceso a créditos con mejores condiciones para el sector. La simplificación de los procesos para obtener financiamiento forma parte de los compromisos que serán analizados durante el encuentro, junto con otras propuestas planteadas por los representantes del sector agrícola.

La reunión busca establecer compromisos entre las autoridades y los liderazgos del campo sinaloense, con la finalidad de atender las principales problemáticas que enfrenta actualmente el sector. Entre los temas centrales se encuentran la comercialización del maíz, el financiamiento, los costos de los insumos y el acceso a programas de apoyo para los productores.

Con este primer encuentro del Gabinete Federal con la SADER en Sinaloa, las autoridades buscan mantener una coordinación con los productores y organismos del sector para analizar alternativas que permitan fortalecer la actividad agropecuaria de la entidad. Los acuerdos y compromisos que se deriven de la reunión estarán relacionados con las necesidades planteadas por los representantes del campo y con las acciones que puedan implementarse para mejorar las condiciones de producción y comercialización en Sinaloa.