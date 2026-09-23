Jalisco y Zacatecas firman convenio para fortalecer colaboración económica

Los gobiernos de Jalisco y Zacatecas concretaron un convenio para fortalecer la colaboración económica entre ambas entidades y generar nuevas oportunidades para empresas, trabajadores e inversionistas.

El acuerdo fue firmado por el secretario de Economía de Zacatecas, Jorge Miranda Castro, y su homóloga de Jalisco, Cindy Blanco Ochoa, quienes establecieron una agenda de trabajo conjunta para impulsar las actividades productivas y comerciales de los dos estados.El llamado Convenio Estratégico para la Colaboración Económica busca fortalecer los vínculos entre empresas de Jalisco y Zacatecas, además de promover nuevas inversiones, impulsar la actividad industrial, fomentar la innovación y ampliar los espacios de comercialización para productos de ambas entidades.

Uno de los principales puntos del acuerdo es la atracción de inversiones y el fortalecimiento del sector automotriz. Para ello, se contempla continuar con la creación de un clúster automotriz en Zacatecas y promover el desarrollo de la manufactura avanzada. Las autoridades también acordaron trabajar en mejorar la conectividad entre ambos estados. Entre las acciones se encuentra el fortalecimiento de la ruta aérea Zacatecas-Guadalajara, así como el impulso al turismo de negocios y la realización de exposiciones que permitan acercar a empresarios de las dos entidades. Otro de los temas incluidos es la movilidad laboral, mediante esquemas que permitan generar oportunidades de empleo para trabajadores de ambos estados.

El convenio también contempla fortalecer la relación entre empresas zacatecanas y jaliscienses para desarrollar proveedores y mejorar las cadenas de suministro. Con esta colaboración se busca que más empresas puedan establecer relaciones comerciales y ampliar sus posibilidades de crecimiento. Dentro de los acuerdos se encuentra también el impulso al Corredor Agroalimentario Zacatecas-Jalisco. Esta iniciativa pretende fortalecer las diferentes etapas de la producción agroalimentaria, desde la producción y transformación hasta la distribución y comercialización de los productos.

Las autoridades consideran que la colaboración entre ambas entidades puede ayudar a aprovechar las capacidades productivas de cada estado y abrir nuevos mercados para los productos agroalimentarios. Otro proyecto contemplado es la creación de un Centro de Innovación Interestatal para la Minería con Valor Agregado, Agricultura y Manufactura. Este espacio estará orientado al desarrollo y aplicación de nuevas tecnologías en sectores considerados estratégicos para ambas entidades.

Entre las áreas que podrían ser impulsadas mediante este centro se encuentran la automatización, la Inteligencia Artificial, la manufactura avanzada y el comercio electrónico. Además, Jalisco y Zacatecas acordaron trabajar en el fortalecimiento del Corredor Logístico Comercial Zacatecas-Guadalajara-Manzanillo. El objetivo es mejorar el traslado de mercancías, fortalecer las cadenas logísticas y facilitar el acceso de las empresas a mercados nacionales e internacionales.

El acuerdo también considera una Ruta de Comercialización Nacional e Internacional para el tequila de Jalisco y el mezcal de Zacatecas. Estos productos representan parte de la identidad y actividad económica de ambas entidades, por lo que se busca aumentar su presencia en distintos mercados. Durante la firma, Jorge Miranda Castro destacó que el convenio representa una oportunidad para fortalecer la relación económica de Zacatecas con Jalisco, entidad que cuenta con una importante actividad industrial y comercial.

Con este acuerdo, ambos gobiernos buscan establecer una mayor coordinación para impulsar inversiones, fortalecer empresas, generar empleos y mejorar la comercialización de productos. Las acciones planteadas forman parte de una estrategia para aumentar la vinculación entre los sectores productivos de Jalisco y Zacatecas y aprovechar las oportunidades que existen en materia de industria, agricultura, minería, innovación, logística y comercio.