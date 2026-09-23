Sinaloa tendrá su tercer Jardín Botánico con proyecto en Guamúchil

La Secretaría de Bienestar y Desarrollo Sustentable (SEBIDES), en coordinación con el Ayuntamiento de Salvador Alvarado, inició el proyecto del que será el tercer Jardín Botánico de Sinaloa, mediante una Jornada de Arborización en la que fueron plantados 200 árboles de diferentes especies.

La actividad se realizó en el nuevo Jardín Botánico Municipal de Guamúchil y tuvo como objetivo fortalecer las áreas verdes del municipio, impulsar la conservación de especies y promover la educación ambiental entre la población.Durante la jornada participaron autoridades estatales y municipales, quienes realizaron la plantación de los primeros ejemplares que formarán parte de este nuevo espacio destinado a la conservación y al bienestar de las futuras generaciones.

La presidenta municipal de Salvador Alvarado, Guadalupe López González, destacó la importancia de que los diferentes órdenes de gobierno trabajen de manera coordinada para conservar los espacios naturales del municipio. Señaló que este tipo de acciones permiten generar lugares más verdes y saludables para las familias de Salvador Alvarado, además de contribuir al cuidado del medio ambiente.

Por su parte, el secretario de Bienestar y Desarrollo Sustentable, Francisco Javier Barrón Aguayo, explicó que la jornada no solamente representa la plantación de árboles, sino también el inicio de un proyecto más amplio para consolidar el Jardín Botánico Municipal. El funcionario recordó que actualmente Sinaloa cuenta con dos jardines botánicos, ubicados en Culiacán y Ahome, por lo que el espacio que se desarrolla en Guamúchil se convertiría en el tercero de la entidad “Hoy es el inicio de algo importante para este municipio, porque aparte de la arborización, le damos inicio al Jardín Botánico”, expresó Barrón Aguayo durante el evento.

El titular de SEBIDES también destacó la importancia de generar conciencia ambiental entre las nuevas generaciones y señaló que la plantación y el cuidado de los árboles deben convertirse en actividades permanentes. De acuerdo con la dependencia, la intención es que los beneficios de estas acciones puedan mantenerse a largo plazo y contribuyan al bienestar de la población actual y futura.

Durante la jornada también participó el director de Medio Ambiente de SEBIDES, Luis Rigoberto Arriaga Ramos, quien acompañó las actividades realizadas en el nuevo espacio. Entre las especies que fueron incorporadas al proyecto se encuentran ceibas, amapás, gloria tronadora, tabachines y niños en barco. Estos ejemplares serán parte del desarrollo y consolidación del Jardín Botánico Municipal de Guamúchil.

Después de realizar la plantación simbólica de los primeros árboles, las autoridades recorrieron el área que comprende el proyecto para conocer las condiciones del espacio e identificar las siguientes acciones que deberán realizarse para mejorar y conservar las áreas verdes. La creación del Jardín Botánico busca ampliar la presencia de vegetación en Guamúchil y generar un espacio que, además de contar con áreas verdes, pueda contribuir a la conservación de especies y a la educación ambiental.

La donación de los 200 árboles por parte de SEBIDES forma parte de las acciones de coordinación con el Ayuntamiento de Salvador Alvarado para fortalecer los espacios públicos y promover la arborización. Las autoridades señalaron que el cuidado de estos espacios debe continuar después de las jornadas de plantación, debido a que los árboles necesitan mantenimiento y seguimiento para lograr su crecimiento.

Con este proyecto, Salvador Alvarado inicia una nueva etapa en materia de conservación y áreas verdes, mientras que Sinaloa avanza en la creación de su tercer Jardín Botánico. La jornada de arborización representa así el primer paso para consolidar este espacio en Guamúchil, que busca convertirse en un lugar destinado a la conservación, educación ambiental y generación de beneficios para las familias del municipio. SEBIDES y el Ayuntamiento de Salvador Alvarado refrendaron de esta manera su coordinación para impulsar acciones ambientales que puedan mantenerse de forma permanente y que permitan construir un municipio con mayores espacios verdes para las nuevas generaciones.