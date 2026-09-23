Beatriz Mojica y Karen Castrejón dialogan sobre unidad y organización política en Guerrero

Beatriz Mojica y Karen Castrejón

La coordinadora de los Comités de Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional en Guerrero, Beatriz Mojica Morga, sostuvo una reunión con la dirigente nacional del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Karen Castrejón Trujillo, como parte de los encuentros que la morenista mantiene con distintos actores políticos de la entidad.

A través de sus redes sociales, Mojica Morga destacó la importancia de mantener la unidad entre las fuerzas políticas que participan en el proyecto de la Cuarta Transformación.

“Me dio mucho gusto reunirme con Karen Castrejón Trujillo. La unidad se construye todos los días con coincidencias, trabajo en equipo y afecto fraterno. Sabemos que cuando sumamos voluntades, nuestro movimiento se fortalece”, expresó.

El encuentro se desarrolló en el marco de las reuniones que Mojica Morga ha sostenido con diversos actores políticos, con el propósito de avanzar en la organización territorial y fortalecer la coordinación política en Guerrero.

La coordinadora morenista señaló que la alianza con el Partido Verde ha contribuido al fortalecimiento de la Cuarta Transformación tanto a nivel nacional como estatal. En ese contexto, refrendó su compromiso de continuar impulsando un proyecto incluyente que, afirmó, tenga como eje las causas y necesidades de la población guerrerense.

La reunión entre ambas dirigentes se suma a los acercamientos entre representantes de Morena y el PVEM, fuerzas políticas que mantienen una alianza electoral y política en distintos ámbitos del país.