Morelos presenta cartelera 2026 con actividades deportivas, culturales y gastronómicas

El Gobierno de Morelos presentó la Cartelera 2026 de “Xochicalco, Tierra de Encuentros”, una programación que, de septiembre a diciembre, reunirá actividades deportivas, culturales, gastronómicas y tradicionales en distintos municipios de la entidad.

La presentación estuvo a cargo de la gobernadora Margarita González Saravia, quien destacó que la agenda busca promover la riqueza cultural y turística de Morelos, al tiempo que vincula acontecimientos de alcance nacional e internacional con las tradiciones, productos, conocimientos y celebraciones de las comunidades morelenses.

Entre las actividades programadas destacan una competencia internacional de ciclismo en el lago de Tequesquitengo, la incorporación de Tepoztlán a la ruta de la Carrera Panamericana y diversos festivales dedicados a la música, las artes escénicas, la gastronomía, el campo y las tradiciones del Día de Muertos.

De acuerdo con la administración estatal, se estima una afluencia superior a 250 mil asistentes y una derrama económica de más de 100 millones de pesos, con impacto para productores, artesanos, cocineras tradicionales, prestadores de servicios turísticos y otros sectores vinculados con la economía local.

Actividades deportivas y culturales

El lanzamiento oficial de la cartelera se realizará el 29 de septiembre en Cuernavaca. En octubre comenzará la programación con Desafío Morelos by La Vuelta, competencia de ciclismo amateur vinculada con La Vuelta a España, que tendrá como sede Tequesquitengo y contará con una ruta de 94 kilómetros, además de categorías femenil, varonil y mixta, en modalidades individual y por parejas.

Durante ese mes, Cuernavaca también formará parte del circuito del 54 Festival Internacional Cervantino 2026, con propuestas artísticas internacionales. Asimismo, se llevará a cabo el quinto Festival de Maíces Nativos de Morelos, “Milpa que une, mujeres que la sostienen”.

Por primera vez, Tepoztlán será parte del recorrido de la Carrera Panamericana, que contempla la participación de 80 automóviles y 160 competidores provenientes de más de 12 nacionalidades.

Del 23 al 25 de octubre, Cuernavaca albergará el Festival Mezcal y Queso 2026, “Espíritu de la Tierra”, con más de 250 expositores, gastronomía, productos locales y música en vivo.

Posteriormente, del 29 de octubre al 1 de noviembre, se realizará el Festival Miquixtli 2026, “Caminos que nos unen”, con actividades de arte, música, cocina tradicional y expresiones culturales en Cuautla, Cuernavaca, Puente de Ixtla y Tepoztlán. Veracruz participará como estado invitado.

Gastronomía y tradiciones

La programación continuará del 6 al 8 de noviembre con La Gran Mesa de México, Cumbre Iberoamericana de Cocina de Territorio, que tendrá como sede la Plaza General Emiliano Zapata Salazar. España y Veracruz participarán como país y estado invitados, respectivamente.

Para diciembre, los días 5 y 6, se llevará a cabo Sabor es Morelos 2026, festival con 15 años de trayectoria que tendrá como eje el campo morelense y su contribución a la gastronomía de la entidad.

Como parte de las actividades de cierre de año, Cuernavaca será sede del Festival Nochebuena, “Flor de Encuentros”, que contempla el encendido del árbol, conciertos, obras de teatro, posadas comunitarias y una expoventa navideña.

La cartelera también incluye la certificación de los gabanes de Hueyapan y el desfile de sus gabaneras, además de un reconocimiento a las cocineras tradicionales como patrimonio vivo de Morelos.

Durante la presentación participaron las titulares y los titulares de las secretarías de Cultura, Montserrat Orellana Colmenares; Desarrollo Agropecuario, Margarita Galeana Torres; Turismo, Daniel Altafi Valladares; y Desarrollo Económico y del Trabajo, José Víctor Sánchez Trujillo.

El Gobierno estatal señaló que la programación está inspirada en Xochicalco como un punto de encuentro entre culturas, con el propósito de impulsar el conocimiento de los municipios y fortalecer la actividad turística y económica de la entidad.

La cartelera completa, con fechas y sedes, puede consultarse en el portal oficial morelos.gob.mx/xochicalco.