Caso Alma González: cronología y todo lo que se sabe de la maestra encontrada sin vida en Puebla

Alma González Montiel Mujer de 40 años hallada sin vida en Puebla. (Protocolo Alba)

Alma González Montiel, profesora de primaria de 40 años, fue hallada sin vida en Cuautinchán, Puebla tras 5 días desaparecida.

Alma González Montiel: ¿Qué se sabe sobre el caso?

Alma González Montiel era una profesora que enseñaba educación física en la primaria Luz y Amor, ubicada en Tlaltepango, Tlaxcala, dentro de la zona metropolitana de la capital de Puebla.

Según la ficha de búsqueda publicada por el Protocolo Alba de Puebla, la mujer fue vista por última vez el pasado 17 de septiembre en el Fraccionamiento San Miguel Cuautlancingo, Puebla.

Tras cinco días de búsqueda, su cuerpo fue hallado sin vida entre los municipios de Cuautinchán y Santa Cruz Alpuyeca. Presentaba señales de violencia.

La familia acudió a a reconocer el cuerpo y confirmó que se trataba de ella. Compartieron el hallazgo a través de sus redes sociales. “Su apoyo y acompañamiento significan mucho para nuestra familia”, comentaron.

Griselda Aguilar Macías, presidenta municipal de San José Teacalco, el cual se ubica cerca de donde González Montiel impartía clases, también compartió mensajes de condolencias. Lo mismo hizo Lilia Caritina Olvera, exdiputada y maestra tlaxcalteca.

La Fiscalía General del Estado (FGE) ya investiga el caso. Hasta ahora no se ha proporcionado información sobre la causa de muerte y posibles sospechosos.