En pleno acto público... detienen al alcalde de Juchitán, Miguel “Quetu” Sánchez, por presunta extorsión agravada

Reportan la detención del presidente municipal de Juchitán, Miguel “Quetu”

Mientras se hallaba en un acto público, el presidente municipal de Juchitán de Zaragoza, Oaxaca, Miguel “Quetu” Sánchez Altamirano, fue detenido este miércoles junto con Carlos Alberto “N”, alias “La Parca”, durante un operativo encabezado por la Fiscalía General del Estado de Oaxaca, con apoyo de fuerzas federales.

De acuerdo con la Fiscalía estatal, ambos contaban con órdenes de aprehensión por los delitos de extorsión agravada y contra la seguridad del Estado.

Fiscalía de Oaxaca confirma captura del alcalde

La Fiscalía General del Estado de Oaxaca informó que la detención del edil forma parte de las investigaciones relacionadas con la operación de grupos delictivos en la región del Istmo de Tehuantepec.

Por su parte, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó que, como parte de la investigación y con el objetivo de afectar la capacidad financiera de la presunta red delictiva, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) inmovilizó recursos y bloqueó cuentas bancarias de personas vinculadas con el caso.

Alcalde fue detenido durante un acto público

De acuerdo con la información difundida sobre el operativo, Miguel “Quetu” Sánchez habría sido detenido mientras participaba en un evento relacionado con la entrega de una base de la Secretaría de Marina en Juchitán.

La captura se realizó en las inmediaciones de la colonia Mártires 31 de Julio, sobre la calle Conalep.

Versiones preliminares indican que, tras la detención, el operativo se trasladó al aeropuerto de Ciudad Ixtepec, donde se ubica una base aérea militar, ante la posibilidad de que el alcalde fuera trasladado a la Ciudad de México.

Es investigado por presunta extorsión agravada

La información oficial señala que Sánchez Altamirano es investigado por su presunta participación en extorsión agravada, además de otros posibles delitos.

La Fiscalía precisó que corresponde a las autoridades ministeriales integrar la investigación y determinar la situación jurídica de los detenidos conforme avance el proceso penal.

Operativos contra la extorsión en el Istmo

La detención, asimismo, ocurre en el marco de los operativos desplegados en Juchitán para combatir delitos como extorsión, cobro de piso y homicidio.

En julio de 2026, la Fiscalía de Oaxaca informó sobre un operativo en ese municipio que concluyó con la detención de 11 personas presuntamente vinculadas con células dedicadas a la extorsión, además del aseguramiento de droga, un arma de fuego y equipo táctico.

Las autoridades también mantienen investigaciones por casos de extorsión agravada contra comerciantes de Juchitán, quienes presuntamente eran víctimas de amenazas y cobro de piso por parte de grupos delictivos.