Chapingo celebrará 40 años de su Feria del Libro con Japón como invitado de honor

La Universidad Autónoma Chapingo (UACh) realizará del 8 al 18 de octubre la XL Feria del Libro Chapingo (FeLCh), que en esta edición tendrá por primera vez a Japón como país invitado de honor, en el marco de la conmemoración de cuatro décadas de este encuentro editorial.

La feria buscará generar un intercambio entre México y Japón a partir de temas relacionados con la agricultura, alimentación, territorio, naturaleza, ciencia, tecnología, educación y desarrollo, además de incorporar actividades de carácter literario, artístico y gastronómico.

Daniel Rodríguez Martínez, subdirector de Comunicación Universitaria y organizador de la feria dijo que la elección de Japón responde al interés de fortalecer el carácter internacional de la FeLCh y establecer espacios de diálogo entre ambas culturas.

Chapingo celebrará 40 años de su Feria del Libro con Japón como invitado de honor

Señaló que México y Japón mantienen vínculos con sus territorios que trascienden la producción agrícola, al involucrar aspectos como la identidad, la comunidad, los conocimientos transmitidos entre generaciones, la alimentación y el patrimonio cultural.

La programación contempla más de 120 actividades en la Sala de Presentaciones, entre conferencias, foros, presentaciones de libros y revistas, así como ejecuciones artísticas. También se realizarán 21 talleres culturales.

En la expo-venta de libros participarán 41 expositores, entre los que se encuentran nueve editoriales, 10 instancias educativas, 22 distribuidores independientes y librerías. En total se instalarán 84 stands, con materiales relacionados principalmente con ciencia, agricultura, alimentación, desarrollo rural, sustentabilidad, recursos naturales, ciencias forestales, economía, territorio, biodiversidad, innovación y problemáticas ambientales.

La comunidad académica y científica de la Universidad Autónoma Chapingo también tendrá participación mediante presentaciones editoriales, actividades de divulgación y espacios para acercar al público al trabajo desarrollado por profesores, investigadores, estudiantes y cuerpos académicos.

Entre los participantes estarán las ocho revistas institucionales de la UACh, recientemente admitidas al Sistema Nacional de Publicaciones Científicas y Humanísticas 2026, de la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación.

Los antecedentes de la Feria del Libro Chapingo se remontan a 1984, cuando comenzó como Feria del Libro Agropecuario. Durante sus distintas ediciones ha tenido como invitados a países como Chile, Guatemala, Nicaragua, Perú, Brasil, Argentina, Colombia, España, Uruguay y Francia, además de regiones mexicanas como la Maya y Centro Occidente.

La universidad señaló que la feria se ha consolidado como un espacio para la difusión de la lectura, la creación literaria, el pensamiento crítico y la divulgación de publicaciones especializadas vinculadas con el sector primario en la región oriente del Estado de México.

El acceso a la XL Feria del Libro Chapingo será gratuito, con actividades de 9:00 a 22:00 horas. Parte de la programación será transmitida por Radio Chapingo 1130 AM, su sitio web y las redes sociales institucionales.