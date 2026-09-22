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La XL Feria del Libro Chapingo se realizará del 8 al 18 de octubre con 84 stands y más de 120 actividades, además de talleres, presentaciones editoriales y encuentros académicos

Chapingo celebrará 40 años de su Feria del Libro con Japón como invitado de honor

Por Jesús Sánchez

Chapingo celebrará 40 años de su Feria del Libro con Japón como invitado de honor

La Universidad Autónoma Chapingo (UACh) realizará del 8 al 18 de octubre la XL Feria del Libro Chapingo (FeLCh), que en esta edición tendrá por primera vez a Japón como país invitado de honor, en el marco de la conmemoración de cuatro décadas de este encuentro editorial.

La feria buscará generar un intercambio entre México y Japón a partir de temas relacionados con la agricultura, alimentación, territorio, naturaleza, ciencia, tecnología, educación y desarrollo, además de incorporar actividades de carácter literario, artístico y gastronómico.

Daniel Rodríguez Martínez, subdirector de Comunicación Universitaria y organizador de la feria dijo que la elección de Japón responde al interés de fortalecer el carácter internacional de la FeLCh y establecer espacios de diálogo entre ambas culturas.

Chapingo celebrará 40 años de su Feria del Libro con Japón como invitado de honor

Señaló que México y Japón mantienen vínculos con sus territorios que trascienden la producción agrícola, al involucrar aspectos como la identidad, la comunidad, los conocimientos transmitidos entre generaciones, la alimentación y el patrimonio cultural.

La programación contempla más de 120 actividades en la Sala de Presentaciones, entre conferencias, foros, presentaciones de libros y revistas, así como ejecuciones artísticas. También se realizarán 21 talleres culturales.

En la expo-venta de libros participarán 41 expositores, entre los que se encuentran nueve editoriales, 10 instancias educativas, 22 distribuidores independientes y librerías. En total se instalarán 84 stands, con materiales relacionados principalmente con ciencia, agricultura, alimentación, desarrollo rural, sustentabilidad, recursos naturales, ciencias forestales, economía, territorio, biodiversidad, innovación y problemáticas ambientales.

La comunidad académica y científica de la Universidad Autónoma Chapingo también tendrá participación mediante presentaciones editoriales, actividades de divulgación y espacios para acercar al público al trabajo desarrollado por profesores, investigadores, estudiantes y cuerpos académicos.

Entre los participantes estarán las ocho revistas institucionales de la UACh, recientemente admitidas al Sistema Nacional de Publicaciones Científicas y Humanísticas 2026, de la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación.

Los antecedentes de la Feria del Libro Chapingo se remontan a 1984, cuando comenzó como Feria del Libro Agropecuario. Durante sus distintas ediciones ha tenido como invitados a países como Chile, Guatemala, Nicaragua, Perú, Brasil, Argentina, Colombia, España, Uruguay y Francia, además de regiones mexicanas como la Maya y Centro Occidente.

La universidad señaló que la feria se ha consolidado como un espacio para la difusión de la lectura, la creación literaria, el pensamiento crítico y la divulgación de publicaciones especializadas vinculadas con el sector primario en la región oriente del Estado de México.

El acceso a la XL Feria del Libro Chapingo será gratuito, con actividades de 9:00 a 22:00 horas. Parte de la programación será transmitida por Radio Chapingo 1130 AM, su sitio web y las redes sociales institucionales.

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