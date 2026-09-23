Crecen inconformidades en Zacatecas y Quintana Roo; morenistas protestan en Palacio Nacional

Los cuestionamientos a los procesos internos de Morena se mantienen en varias entidades tras los resultados

La unidad en Morena empieza a presentar fisuras tras la designación de 10 de sus coordinadoras y coordinadores estatales pues lo mismo aspirantes del PT en Zacatecas que militantes y simpatizantes del partido guinda en Quintana Roo cuestionaron los resultados y exigieron a la dirigencia nacional de ese partido transparentar las encuestas que supuestamente realizaron en esas entidades.

Militantes y simpatizantes morenistas provenientes de Quintana Roo se manifestaron este miércoles en las inmediaciones de Palacio Nacional para expresar su rechazo al proceso interno donde se eligió a Eugenio Segura como coordinador estatal de Morena en esa entidad.

Lo mismo en Zacatecas donde la senadora del PT, Geovanna Bañuelos, aspirante desconoció el proceso interno de Morena donde se designó a la también senadora, Verónica Díaz, ex cuñada de Ricardo Monreal, como coordinadora en esa entidad y advirtió que las encuestas realizadas hasta ahora no pueden considerarse vinculantes si el partido no intervino en su metodología.

La inconformidad por los resultados en las coordinaciones de diversos estados como son Quintana Roo y Zacatecas siguen escalando.

Con pancartas y carteles, los inconformes de Quintana Roo demandaron a la dirigencia nacional de Morena que revise el procedimiento mediante el cual fue designado Segura Vázquez y exigieron se respeten los estatutos, la participación de las bases y los principios que dieron origen al movimiento.

“Exigimos a la dirigencia nacional que respete los estatutos y las bases del proceso para designar a quien encabece la Coordinación de la Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional en Quintana Roo”, expresaron los manifestantes.

En ese sentido hicieron un llamado a la dirigencia nacional de Morena a transparentar las encuestas que se realizaron en esa entidad.

Este martes, la dirigencia nacional de Morena encabezada por Ariadna Montiel, aseveró que esos cuestionarios se harán públicas luego de dar a conocer a todos los coordinadores estatales.

“Una vez que hagamos las presentaciones en su totalidad los vamos a invitar para que las demos a conocer detalladamente una por una”, garantizó

Los manifestantes también cuestionaron la presencia de personas vinculadas con partidos como el PRI, PAN y PVEM en espacios de decisión y administración pública, al considerar que Morena debe privilegiar a sus fundadores, militantes y ciudadanos que han acompañado al movimiento desde sus orígenes.

Por ello, llamaron a la dirigencia nacional de Morena para escuchar las expresiones inconformes, transparentar los criterios utilizados en el proceso de selección y garantizar que las decisiones internas del partido se conduzcan con apego a sus documentos básicos y con participación de la militancia quintanarroense.

NO ES SOLO ZACATECAS: BAÑUELOS

Por su parte, la senadora del PT, Geovanna Bañuelos, aspirante a la gubernatura de Zacatecas, afirmó que su partido mantiene la disposición de construir una coalición, pero exigió que sus perfiles sean incorporados formalmente al procedimiento mediante el cual se definirá al candidato o candidata.

Bañuelos aclaró que el PT no pretende descalificar el procedimiento interno de Morena, pero cuestionó que se haya avanzado en la definición de perfiles sin la participación formal de la dirigencia nacional petista.

“No ha participado el Partido del Trabajo, su dirección nacional, en los resultados de un proceso que nosotros consideramos es un proceso interno de Morena”, sostuvo.

La senadora subrayó que el reclamo no se limita a Zacatecas, sino que forma parte de una postura más amplia del PT respecto a los procesos de selección de candidaturas en las entidades donde eventualmente Morena, PT y Partido Verde Ecologista de México (PVEM) concurran en coalición.

En ese sentido, llamó a las fuerzas políticas a mantener la unidad y actuar con prudencia y moderación, pero también pidió respeto para el PT y para los perfiles que el partido pretende presentar.

Ante la pregunta de por qué el PT no considera suficiente que sus nombres hayan sido incluidos en algunos ejercicios demoscópicos, Bañuelos respondió que cualquier partido o actor político tiene libertad para realizar encuestas e incorporar los nombres que considere pertinentes.

Sin embargo, sostuvo que esos ejercicios no necesariamente pueden considerarse vinculantes para una decisión de coalición.

“Encuestas vinculatorias tienen que ver con involucrarnos desde el proceso metodológico y es lo que nosotros estamos de manera muy respetuosa y abierta solicitando”, explicó.