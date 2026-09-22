Eugenio Gino Segura asume coordinación de la Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional en Quintana Roo

Eugenio Gino Segura Vázquez fue presentado como coordinador estatal de la Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional en Quintana Roo, luego de un proceso interno que duró alrededor de tres meses y en el que participaron diferentes aspirantes.

Durante una rueda de prensa del Comité Ejecutivo Estatal de Morena en Quintana Roo, lc y destacó que su principal tarea será participar en la organización territorial del movimiento rumbo a 2027.

Acosta Conrado señaló que el cargo representa una responsabilidad importante para Segura, debido a las actividades de organización que deberá realizar el movimiento político en los próximos años “Si bien es una enorme felicitación también y sobre todo es una gran responsabilidad”, expresó la dirigente estatal al referirse al nombramiento. La presidenta estatal de Morena explicó que la definición del coordinador se dio después de un proceso interno que comenzó aproximadamente tres meses antes y que concluyó el 15 de septiembre, fecha en la que se conoció quién ocuparía esta responsabilidad dentro del movimiento.

Durante este periodo, los aspirantes realizaron recorridos por los 11 municipios de Quintana Roo, como parte de las actividades internas para buscar la coordinación estatal. Acosta Conrado reconoció la participación de las personas que formaron parte del proceso, entre ellas Anapati y Peralta, quien también rindió un informe sobre su trabajo; Maribel Villegas, a quien reconoció por su trayectoria política dentro del movimiento, y Rafael Marín Molinedo, de quien destacó su participación en la fundación de Morena en el estado.

La dirigente estatal también agradeció la participación de los equipos que acompañaron a los diferentes aspirantes durante los tres meses de recorridos por la entidad. De acuerdo con Acosta Conrado, durante el proceso surgió la pregunta sobre si hubiera sido más sencillo designar directamente a una persona para ocupar la coordinación y posteriormente organizar al resto de los integrantes en torno a un mismo objetivo.

Sin embargo, explicó que esa no es la forma en la que Morena toma decisiones de este tipo, pues consideró importante que exista participación de sus integrantes “Para nosotros es muchísimo más importante el que estos procesos se hagan con transparencia, con democracia”, afirmó.

La presidenta estatal agregó que los integrantes del movimiento deben tener la posibilidad de participar en decisiones importantes y señaló que el proceso buscó que fuera el pueblo quien eligiera a la persona encargada de la coordinación. Con la designación de Eugenio Gino Segura Vázquez, Morena en Quintana Roo inicia una nueva etapa de organización territorial rumbo a 2027, de acuerdo con lo señalado durante la rueda de prensa.

En el encuentro también estuvieron integrantes del Comité Ejecutivo Estatal de Morena, entre ellos Eduardo Alejandro Basurto Basurto, secretario general; David Domingo Hernández Solís, secretario de Organización; Giselle Castro Marcial, secretaria de Finanzas; Cristina Batón Chulín, secretaria de Mujeres; Bernardo García Alejandres, secretario de Formación Política, y Aldair Guillén Zamora, enlace de Juventudes en Quintana Roo. La rueda de prensa fue encabezada por María Luisa Havana Van, secretaria de Comunicación y Difusión y Propaganda del Comité Ejecutivo Estatal, quien agradeció la presencia de los medios de comunicación y de la ciudadanía que siguió el encuentro a través de redes sociales.