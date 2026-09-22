Julieta Ramírez fortalece unidad de Morena en Baja California

La coordinadora estatal de la Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional en Baja California, Julieta Ramírez Padilla, continúa con reuniones con militantes y simpatizantes de Morena, como parte de las actividades para fortalecer la organización y la unidad del movimiento en la entidad.

A través de sus redes sociales, Ramírez informó que sostuvo un encuentro con compañeras y compañeros de Mexicali, donde destacó la importancia de mantener el diálogo y continuar con la organización de cara a los próximos retos políticos del estado “Ayer nos reunimos con compañeras y compañeros de Mexicali. Seguimos escuchándonos, organizándonos y fortaleciendo la unidad de nuestro movimiento. ¡No hay tiempo que perder!”, escribió la coordinadora. La reunión se da pocos días después de que la dirigencia nacional de Morena la designara como coordinadora de la Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional en Baja California, tras concluir el proceso interno del partido.

El nombramiento fue anunciado el 15 de septiembre por la dirigencia nacional de Morena. Ramírez Padilla es senadora con licencia y cuenta con trayectoria política en Baja California, principalmente en Mexicali, donde inició su participación dentro del movimiento. Después de conocer el resultado del proceso interno, la ahora coordinadora estatal hizo un llamado a la unidad entre quienes participaron en la contienda interna. También señaló que una de las principales tareas será integrar a los diferentes grupos y continuar con el trabajo territorial.

En sus primeros mensajes como coordinadora, Ramírez ha insistido en la necesidad de dejar atrás las diferencias generadas durante el proceso interno y concentrarse en la organización. Medios locales han reportado que la dirigente busca mantener comunicación con militantes, fundadores, consejeros, activistas y ciudadanos. El encuentro en Mexicali forma parte de estas actividades de acercamiento con las bases del partido. Para Ramírez, escuchar las inquietudes de los integrantes del movimiento será una parte importante para definir las acciones que se realizarán en los municipios de Baja California.

La coordinadora también ha señalado que se requiere trabajar de manera conjunta para consolidar el proyecto de la Cuarta Transformación en el estado. Su designación ocurre rumbo al proceso electoral de 2027, cuando en Baja California se renovará la gubernatura. Ramírez Padilla, de 31 años, es licenciada en Derecho y maestra en Administración Pública. Antes de llegar al Senado, fue diputada federal durante la LXV Legislatura. Su carrera política comenzó en Mexicali y posteriormente ocupó diferentes responsabilidades dentro de Morena y en cargos públicos.

Tras su nombramiento, la senadora con licencia regresó a Baja California, donde fue recibida por militantes y simpatizantes en el Aeropuerto Internacional de Mexicali. Durante ese encuentro también reiteró su llamado a trabajar en unidad y continuar con las actividades de organización. Con las reuniones realizadas en Mexicali, Julieta Ramírez busca mantener contacto directo con los integrantes del movimiento y conocer sus propuestas y preocupaciones.

Mientras avanzan los trabajos internos de Morena, la coordinadora estatal ha planteado que la organización y la unidad serán elementos centrales para esta nueva etapa. Por ello, adelantó que continuará recorriendo y reuniéndose con integrantes del movimiento en Baja California. De esta manera, las actividades de Ramírez comienzan a enfocarse en fortalecer la estructura territorial y mantener la comunicación con las distintas expresiones de Morena en el estado, con miras a los próximos procesos políticos de la entidad.