Beatriz Mojica llama a trabajar en unidad por Guerrero

La coordinadora de la Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional en Guerrero, Beatriz Mojica Morga, destacó la importancia de mantener el diálogo y sumar distintas experiencias para atender las necesidades de la entidad, luego de reunirse con el exgobernador de Guerrero, Rogelio Ortega Martínez.

A través de sus redes sociales, Mojica informó sobre el encuentro con el exmandatario estatal, con quien conversó sobre distintos temas relacionados con el estado y señaló que ambos comparten la idea de colocar el bienestar de Guerrero por encima de los intereses personales “Me dio mucho gusto reunirme y conversar con el Dr. Rogelio Ortega. Compartimos la convicción de que el bienestar de Guerrero debe estar siempre por encima de cualquier interés personal”, expresó la coordinadora. Mojica agregó que para avanzar en Guerrero es necesario trabajar en equipo, escuchar las diferentes voces y tomar en cuenta la experiencia de quienes han dedicado parte de su vida al estado “Para avanzar con firmeza, necesitamos trabajar en equipo, escuchar todas las voces y reconocer la experiencia de quienes han dedicado su vida a nuestro estado”, señaló.

El encuentro ocurre después de que Morena designara a Beatriz Mojica como coordinadora de la Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional en Guerrero, responsabilidad que asumió formalmente el pasado 14 de septiembre. Desde que recibió su nombramiento, la política guerrerense ha colocado la unidad como uno de los principales temas de su discurso. En una conferencia posterior a su designación, señaló que buscará trabajar con las diferentes expresiones del movimiento y sostuvo que ningún interés particular debe estar por encima del interés de los habitantes de Guerrero.

La nueva coordinadora también ha señalado que una de sus tareas será fortalecer el trabajo territorial y mantener comunicación con las diferentes regiones del estado. En los próximos meses se prevé que continúe con reuniones y recorridos para conocer las necesidades de los ciudadanos y mantener contacto con las estructuras de Morena. El encuentro con Rogelio Ortega representa, de acuerdo con el mensaje publicado por Mojica, una muestra de la intención de incorporar diferentes voces y experiencias al trabajo político en Guerrero. Rogelio Ortega Martínez fue gobernador interino de Guerrero entre 2014 y 2015, luego de la salida de Ángel Aguirre Rivero. Su experiencia al frente del gobierno estatal forma parte de su trayectoria política y académica en la entidad.

Por su parte, Beatriz Mojica cuenta con una trayectoria política en Guerrero y ha ocupado distintos cargos públicos. Antes de asumir la coordinación estatal de Morena, se desempeñaba como senadora y solicitó licencia para participar en el proceso interno del partido. La designación de Mojica forma parte del proceso de organización de Morena rumbo a las elecciones de 2027, cuando se renovará la gubernatura de Guerrero.

En días recientes, la coordinadora también se reunió con la dirigencia nacional de Morena para definir una ruta de organización en Guerrero. En ese encuentro se planteó la importancia de fortalecer el trabajo territorial, la organización interna y la cercanía con la población. Con estas actividades, Mojica ha comenzado una etapa de reuniones con diferentes actores políticos y sociales, mientras plantea que el diálogo y la unidad serán elementos importantes para el trabajo que realizará en la entidad.

La coordinadora ha insistido en que las distintas voces deben ser escuchadas y que la experiencia de quienes han participado en la vida pública de Guerrero puede contribuir a identificar los principales retos del estado. De esta manera, el encuentro con Rogelio Ortega se suma a las actividades que Beatriz Mojica realiza después de asumir la coordinación estatal, con el objetivo de establecer una ruta de trabajo que, según sus propios planteamientos, tenga como prioridad el bienestar de Guerrero.