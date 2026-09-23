Presentan informe sobre futuro de las rentas y arrendamiento en México

La principal razón para optar por el arrendamiento es la falta de recursos o de acceso al crédito, con 51.4%; le siguen la facilidad para mudarse por trabajo o ciudad, con 22%, y considerar que la renta es menor que una hipoteca, con 9.7%.

El mercado de la vivienda en renta atraviesa una transformación marcada por el costo de los inmuebles, las dificultades para acceder a créditos hipotecarios y los cambios en las necesidades de los hogares, particularmente entre las generaciones jóvenes. Este escenario es analizado en “El Futuro de las Rentas”, edición especial 2026 del informe estratégico de Segurenta sobre el mercado inmobiliario.

El estudio, presentado por Jose Antonio Valle Aguilar, director general de Segurenta, plantea que rentar se ha convertido en una alternativa relevante frente a la compra de vivienda. De acuerdo con los datos incluidos en el informe, 41.1% de los hogares con jefatura joven renta su vivienda, mientras que 28% habita una propiedad propia.

La principal razón para optar por el arrendamiento es la falta de recursos o de acceso al crédito, con 51.4%; le siguen la facilidad para mudarse por trabajo o ciudad, con 22%, y considerar que la renta es menor que una hipoteca, con 9.7%.

“El costo de la vivienda y las barreras de acceso al crédito están cambiando la manera de habitar. En los hogares con jefatura joven, rentar ya es la principal forma de tenencia: 41.1% renta, frente a 28.0% que vive en vivienda propia.”

El informe también revisa el peso del sector inmobiliario en la economía y sus perspectivas para los próximos años. Señala que el sector vivienda representa 5.3% del Producto Interno Bruto (PIB), mientras que las actividades inmobiliarias y de alquiler equivalen a 9.1% del Valor Agregado Bruto (VAB).

Además, la publicación incorpora una proyección privada que estima un crecimiento anual compuesto de 5.93% para el segmento de renta residencial entre 2026 y 2035. De acuerdo con ese cálculo, si el ritmo se mantiene, el crecimiento acumulado del mercado sería cercano a 78% en una década.

“La capacidad de compra es parte central de esta realidad. ¿Qué impulsa la decisión de rentar? No tienen recursos o acceso a crédito, 51.4%; facilidad para mudarse por trabajo o ciudad, 22.0%; la renta es menor que una hipoteca, 9.7%; no les interesa comprar, 5.4%; prefieren invertir en estudios, viajes o negocio, 3.3%; y otros motivos, 8.0%.”, destacó la publicación,

Otro de los ejes de “El Futuro de las Rentas” es la seguridad jurídica de las operaciones de arrendamiento. Bajo el concepto de una “nueva cultura del arrendamiento”, Segurenta plantea que la protección del propietario puede comenzar antes de la entrega de las llaves, mediante la investigación y evaluación del prospecto de inquilino, la revisión de documentación, la formalización del contrato y una Fianza de Arrendamiento respaldada por una institución autorizada.

“Durante años, muchos propietarios tuvieron que elegir entre procesos de investigación, contratos o gestiones de cobranza ofrecidas como protección. Hoy existe una alternativa más completa: integrar la prevención jurídica con una Fianza de Arrendamiento respaldada por una institución autorizada.”

Fianzas, investigación y certeza jurídica

La publicación describe un proceso de cinco etapas para las operaciones de arrendamiento con garantía: solicitud, investigación, análisis, formalización y protección. La investigación contempla la evaluación del prospecto y su documentación, mientras que el análisis incluye la revisión jurídica de la operación de renta.

El informe también destaca la experiencia de Segurenta en el mercado de rentas y su vínculo con Sofimex, institución cuya trayectoria en el sector de garantías se presenta con más de 85 años. La publicación señala que la combinación de ambas experiencias busca fortalecer la protección de las operaciones de arrendamiento.

“La especialización jurídica de Segurenta y la trayectoria afianzadora de Sofimex hacen más sólida la protección del arrendamiento.”

En su apartado jurídico, “El Futuro de las Rentas” aborda el marco aplicable a las fianzas en México y cita diversos artículos de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas (LISF), así como del Código Civil Federal. Entre las disposiciones mencionadas están los artículos 32, 33, 36, 279 y 280 de la LISF, además del artículo 2794 del Código Civil Federal.

“Las fianzas otorgadas por instituciones autorizadas son mercantiles para quienes intervienen. La Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas reconoce expresamente las Fianzas de Arrendamiento dentro de las fianzas administrativas y regula la reclamación, los plazos de respuesta y las vías de defensa del beneficiario.”

El informe precisa que las condiciones de cada garantía dependen de la póliza y de la documentación correspondiente. De esta manera, la revista aborda el futuro del arrendamiento desde dos perspectivas: los cambios que enfrentan los hogares para acceder a una vivienda y la incorporación de mecanismos formales para brindar certeza jurídica y respaldo económico a las operaciones de renta.