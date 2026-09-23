Rosa María Bayardo destaca simplificación de trámites y apoyos para micro y pequeñas empresas

Rosa María Bayardo

La reducción de trámites para las micro y pequeñas empresas fue destacada como una medida para disminuir la carga burocrática y facilitar la apertura y operación de los negocios en México.

Rosa María Bayardo, señaló que las medidas anunciadas por la Presidenta Claudia Sheinbaum representan un cambio relevante para quienes enfrentan diariamente procesos administrativos y fiscales para mantener y hacer crecer sus empresas.

Entre las acciones destacó la simplificación del registro ante el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), que pasará de requerir 80 campos a únicamente 14, con lo que se busca reducir el tiempo destinado a los procedimientos administrativos.

También resaltó la incorporación de facilidades fiscales y opciones de crédito desde 500 mil pesos para fortalecer a los pequeños negocios.

Acompañamiento durante el primer año

Otro de los aspectos señalados por Bayardo es que las nuevas microempresas recibirán, durante su primer año de operaciones, un esquema de acompañamiento antes que un enfoque centrado en la fiscalización.

La tabién empresaria consideró que estas medidas pueden contribuir a que quienes emprenden dediquen más tiempo a sus actividades productivas y a la generación de empleos, al reducir los obstáculos administrativos.

“Eso también es transformación, hacerle la vida más sencilla a quienes trabajan, a quienes producen y a quienes generan empleos”, expresó.