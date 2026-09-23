Respaldan senadores de Morena detención de alcalde de Juchitán, Oaxaca; no habrá impunidad

Tras detención del alcalde Juchitán, Salomón Jara advierte que “nadie estará por encima de la ley”

Luego de la detención del presidente municipal de Juchitán de Zaragoza, Oaxaca Miguel Sánchez Altamirano, senadores de Morena respaldaron la aplicación de la ley sin distinciones y advirtieron que no hay espacio para la impunidad.

El senador Antonino Morales Toledo advirtió que “no habrá tregua para quienes pretendan generar miedo o violencia” pues nadie está por encima de la ley.

“Oaxaca avanza con humanismo y firmeza. No hay espacio para la impunidad y nadie está por encima de la ley, ni existen privilegios cuando está de por medio la seguridad de nuestras familias”, expresó

En la entidad—agregó--la seguridad de las familias y la aplicación de la ley están por encima de cualquier interés.

El alcalde de Juchitán, Oaxaca, Miguel Sánchez Altamirano, , alias ‘Quetu’, fue detenido acusado de extorsión y delitos contra la seguridad del Estado.

De acuerdo con las investigaciones, Miguel ‘N’ y ‘La Parca’ son parte de ‘Los Cromos’, un grupo que funciona como “brazo operativo” del Cártel Jalisco Nueva Generación en Oaxaca.

A través de su cuenta de X, el legislador oaxaqueño Antonino Morales, se sumó a la postura del mandatario estatal Salomón Jara , quien sostuvo que “Juchitán se mantiene en paz y en condiciones de absoluta gobernabilidad”, en el marco del operativo interinstitucional que derivó en la captura del edil.

Morales Toledo reconoció la coordinación entre los gobiernos de Oaxaca y el federal y reiteró su respaldo legislativo para continuar fortaleciendo a las corporaciones de seguridad y garantizar la tranquilidad de las familias oaxaqueñas.

Resaltó que esta firmeza institucional se refleja en resultados concretos e hizo notar la creación esta semana de la Fuerza de Acción Estratégica “Binnizá”, corporación de élite integrada por 50 elementos de la Fiscalía General del Estado y 50 de la Secretaría de Seguridad Pública.

Recalcó que la creación de la Fuerza de Acción Estratégica “Binnizá” está dando resultados y, junto con el Plan Juchitán, se restablecerá la tranquilidad en la entidad.