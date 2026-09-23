Tras detención del alcalde Juchitán, Salomón Jara advierte que “nadie estará por encima de la ley”

Luego de la detención de Miguel “Quetu” Sánchez Altamirano, presidente municipal de Juchitán de Zaragoza, Oaxaca, el gobernador de la entidad, Salomón Jara, confirmó que el municipio “se mantiene en paz y en condiciones de absoluta gobernabilidad”.

El mandatario estatal reconoció el trabajo del Gabinete de Seguridad y de la Secretaría de Marina, Defensa, Guardia Nacional y las fiscalías estatal y federal por lograr la detención del funcionario acusado de delitos de extorsión agravada y contra la seguridad del Estado.

Salomón Jara reiteró que “la seguridad de nuestras familias y la aplicación de la ley están por encima de cualquier interés”.

Igualmente, confirmó que no habrá impunidad ni excepciones, y reiteró su compromiso con el Estado de derecho, asegurando que no se tolerará la impunidad sin importar el cargo de los implicados.