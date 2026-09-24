Salomón Jara advierte que no permitirá impunidad en Oaxaca

El gobernador de Oaxaca, Salomón Jara Cruz, afirmó que su administración actuará de manera firme y coordinada para preservar la tranquilidad y la gobernabilidad, al tiempo que advirtió que no permitirá actos de impunidad entre servidores públicos.

El mandatario estatal señaló que resulta doloroso cuando algún funcionario del movimiento “cae en la tentación y cambia su misión por ambición”, pero sostuvo que sería aún más grave fallarle al pueblo.

En este contexto, Jara Cruz aseguró que las instituciones de su administración mantienen acciones coordinadas para garantizar la seguridad y tranquilidad de la población de la Heroica Ciudad de Juchitán de Zaragoza.

“Por respeto a las y los servidores públicos de la Cuarta Transformación que trabajan en favor de la ciudadanía, no permitiré actos de impunidad”, afirmó el gobernador, quien agregó: “Oaxaca es la cuna de la Transformación y tenemos que predicar con el ejemplo”.

Ante la situación que se registra en el municipio, el mandatario exhortó a la población a mantener la calma y consultar únicamente información proveniente de fuentes oficiales.

Indicó que las corporaciones de seguridad continúan desplegadas en territorio para garantizar el bienestar de las y los habitantes de Juchitán.

Finalmente, Jara Cruz aseguró que las condiciones de gobernabilidad, paz y estabilidad están garantizadas, y llamó a la ciudadanía a mantener la confianza en las acciones emprendidas por su administración.