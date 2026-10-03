Inauguran en edición 2026 del FICSM en Tula, Tamaulipas

Inauguran edición 2026 del FICSM en Tula

Con actividades culturales y la participación de autoridades estatales y municipales, fue inaugurada en el municipio de Tula la edición 2026 del Festival Internacional en la Costa del Seno Mexicano (FICSM), uno de los encuentros culturales que se realizan en diferentes municipios de Tamaulipas.

Durante el evento se destacó la importancia de acercar las actividades culturales a las diferentes regiones del estado, con el objetivo de que habitantes de municipios como Tula puedan disfrutar de espectáculos y expresiones artísticas sin tener que trasladarse a las principales ciudades de Tamaulipas.

El FICSM 2026 contempla una programación que reúne diferentes disciplinas artísticas, entre ellas música, teatro, danza y circo, además de la participación de artistas tamaulipecos, nacionales e internacionales. En esta edición, el festival tiene presencia en los 43 municipios del estado, por lo que Tula forma parte de las distintas sedes que recibirán presentaciones durante los días que dure el encuentro cultural. Las actividades del festival comenzaron el 2 de octubre y continuarán hasta el 11 de octubre. Durante este periodo se realizarán espectáculos en plazas públicas, teatros, casas de cultura y otros espacios que serán utilizados para acercar las propuestas artísticas a la población.

En el caso de Tula, la programación incluye presentaciones en la explanada de la Presidencia Municipal. Entre los espectáculos contemplados se encuentran propuestas provenientes de otros países, además de agrupaciones y artistas de Tamaulipas.El festival también busca impulsar la participación de creadores locales y ofrecer espacios para que las expresiones culturales de Tamaulipas tengan contacto con nuevos públicos.

Durante la inauguración se resaltó que la cultura es una parte importante para fortalecer la identidad de las comunidades y generar espacios de convivencia entre las familias. También se hizo énfasis en la importancia de mantener actividades culturales accesibles para la población. La presencia del FICSM en Tula forma parte de una estrategia para llevar espectáculos a distintas zonas del estado y no concentrar la oferta cultural únicamente en municipios con mayor población. Además de Tula, el programa contempla actividades en municipios como Tampico, Ciudad Victoria, Mante, Aldama, Gómez Farías, Xicoténcatl, Valle Hermoso y otros puntos de Tamaulipas.

Entre las propuestas internacionales se encuentran artistas y compañías provenientes de distintos países. Por ejemplo, la programación contempla presentaciones de artistas de Francia, Cuba y Senegal, además de propuestas nacionales y tamaulipecas. En Tula, las actividades continuarán durante los próximos días con diferentes presentaciones abiertas al público, como parte del programa general del festival.

Con la inauguración realizada en este municipio, autoridades estatales señalaron la importancia de continuar fortaleciendo el acceso a la cultura y generar espacios de encuentro para las familias tamaulipecas. El FICSM 2026 continuará con actividades hasta el próximo 11 de octubre, cuando concluirá su programación en los distintos municipios del estado.