Ana Lilia Rivera llama a fortalecer el trabajo territorial y la unidad en Tlaxcala

Tras ser designada como Coordinadora en Defensa de la Cuarta Transformación y la Soberanía Nacional en Tlaxcala, Ana Lilia Rivera Rivera aseguró que inicia una nueva etapa para el movimiento en la entidad, en la que se buscará fortalecer la organización y el trabajo territorial mediante el diálogo y la unidad.

La coordinadora señaló que, después del proceso interno de selección, ahora corresponde sumar las diferentes capacidades, experiencias y voluntades de quienes forman parte del movimiento, con el objetivo de trabajar de manera conjunta y fortalecer el proyecto de transformación en Tlaxcala. Rivera Rivera indicó que durante los próximos días dará prioridad al contacto directo con la ciudadanía y a los recorridos por el territorio estatal, debido a que, dijo, es en las comunidades donde se pueden conocer de primera mano las necesidades de las personas.

La nueva coordinadora consideró que el trabajo territorial será una parte importante de esta nueva etapa, ya que permitirá mantener comunicación directa con las y los tlaxcaltecas y conocer las situaciones que enfrentan en sus comunidades “Este no es momento de dividirnos, es momento de organizarnos, de escucharnos y de trabajar juntos. La transformación se construye entre todas y todos”, expresó Rivera Rivera.

Como parte de su llamado a la unidad, la coordinadora manifestó su disposición para escuchar y dialogar con las personas que participaron en el proceso interno de selección, así como con los diferentes sectores que forman parte del movimiento. Explicó que la intención es sumar las distintas voces y experiencias para fortalecer la organización. En este sentido, sostuvo que el proceso interno quedó atrás y que ahora se debe avanzar en una misma dirección. Rivera Rivera también destacó que Tlaxcala cuenta con condiciones para continuar aportando al proyecto de transformación encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, principalmente en temas relacionados con la soberanía, el bienestar, los derechos sociales y la organización comunitaria.

La coordinadora afirmó que asumirá su nueva responsabilidad con respeto, serenidad y disposición para construir acuerdos mediante el diálogo. Uno de los puntos que destacó fue la importancia de mantener cercanía con la ciudadanía. Por ello, adelantó que sus primeras actividades estarán enfocadas en el contacto directo con las comunidades y en escuchar las necesidades de la población.

De acuerdo con Rivera Rivera, conocer las problemáticas directamente en territorio permitirá fortalecer la organización y la participación colectiva, además de mantener una comunicación cercana con quienes forman parte del movimiento. La coordinadora reiteró que la unidad será uno de los elementos centrales de esta nueva etapa y llamó a dejar atrás las diferencias que pudieron surgir durante el proceso de selección.

También señaló que la organización no debe limitarse a los espacios políticos, sino que debe construirse desde las comunidades, donde las personas participan y expresan sus principales necesidades. Con este llamado, Ana Lilia Rivera inició su nueva responsabilidad como Coordinadora en Defensa de la Cuarta Transformación y la Soberanía Nacional en Tlaxcala, planteando como principales líneas de trabajo el diálogo, la unidad, la organización y el contacto directo con la ciudadanía.

La funcionaria concluyó que el proceso que comienza debe contar con la participación de todas las personas que forman parte del movimiento y reiteró su disposición para escuchar diferentes puntos de vista. De esta manera, Rivera Rivera anunció que en los siguientes días concentrará sus actividades en el territorio tlaxcalteca, con recorridos y acercamiento con la ciudadanía para conocer las necesidades de las comunidades y avanzar en la organización colectiva.