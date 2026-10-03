Refuerzan atención a comunidades costeras de Sinaloa tras lluvias y marejadas

Ayuda a familias de Sinaloa tras el Huracán Polo

Las lluvias y marejadas provocadas por los huracanes “Polo” y “Rachel” mantienen en alerta a comunidades costeras de Sinaloa, por lo que la Gobernadora Graciela Domínguez Nava encabezó una reunión extraordinaria del Consejo Estatal de Protección Civil para revisar la situación y coordinar nuevas acciones de apoyo para las familias afectadas.

Durante el encuentro, la mandataria estatal destacó la necesidad de mantener una coordinación permanente entre las instituciones y dependencias de los tres niveles de gobierno, además de ampliar el diagnóstico de las comunidades que podrían enfrentar riesgos debido a su cercanía con el litoral.

Domínguez Nava señaló que la atención debe realizarse con la mayor rapidez posible y mediante el trabajo conjunto del DIF Sinaloa, la Secretaría de Bienestar y Desarrollo Sustentable (SEBIDES) y Protección Civil. También pidió reforzar la comunicación con síndicos y comisarios para conocer de manera directa las necesidades de las comunidades.

Coordinación entre autoridades

La Gobernadora indicó que no basta con que las instituciones estén presentes en las zonas afectadas, sino que también es necesario mantener una organización que permita responder de manera constante ante las condiciones que persisten en las comunidades costeras.

Para ello, planteó aprovechar los medios tecnológicos disponibles y fortalecer la comunicación con las autoridades locales, con el objetivo de que los apoyos y las acciones puedan llegar con mayor rapidez a las familias que los necesitan.

En la reunión participaron autoridades civiles y militares, integrantes del gabinete estatal, alcaldes y alcaldesas, así como representantes de cuerpos de auxilio. Cada uno expuso los avances de las acciones realizadas hasta el momento en las comunidades afectadas.

Familias atendidas

Francisco Javier Barrón Aguayo, titular de SEBIDES, informó que desde el domingo pasado se han realizado recorridos en distintas comunidades para entregar apoyos a las familias afectadas.

Entre los puntos atendidos se encuentran Las Aguamitas, en Navolato; Las Lajitas y Jitzámuri, en Ahome; Las Arenitas, en Eldorado, así como El Caracol y El Huitussi, en Guasave.

De acuerdo con el funcionario, hasta el momento se ha brindado atención a más de mil familias y se han entregado más de 4 mil 400 apoyos, entre kits de limpieza, kits para bebé, catres, agua embotellada y despensas.

Los recorridos continuarán en los próximos días. Barrón Aguayo informó que acudirán nuevamente a Las Arenitas y El Conchal, en Eldorado, además de Paredones, en Ahome, para mantener la atención en las comunidades afectadas.

Acciones para prevenir enfermedades

Por parte del Sistema DIF Sinaloa, su directora general, Mercedes Ibarra Medina, informó que también se han realizado trabajos en diferentes comunidades costeras.

Los recorridos han incluido Altata, El Tetuán Nuevo, Dautillos, Yameto y Las Aguamitas, en Navolato, además de El Colorado, Campo Nuevo y Las Lajitas, en Ahome.

La funcionaria explicó que la atención no se limitará a la entrega de apoyos, pues también se buscará coordinar acciones con otras dependencias para atender problemas que podrían presentarse debido a la humedad que permanece en las zonas afectadas.

Entre las prioridades se encuentra evitar la propagación del dengue, por lo que se prevé reforzar las acciones necesarias en las comunidades donde las condiciones de humedad persisten después de las lluvias y marejadas.

Refugios

Roy Navarrete Cuevas, director general del Instituto Estatal de Protección Civil, informó que también se mantienen acciones enfocadas en la prevención y atención de la emergencia.

Entre ellas se encuentra la operación de refugios temporales, así como la actualización de los inventarios de reserva estratégica que permitirán contar con recursos para atender las necesidades que puedan surgir.

Protección Civil también mantiene campañas de difusión y prevención relacionadas con el fenómeno natural y la elevación del nivel del mar, además de acciones en las zonas que han resultado afectadas.

A estas labores se suman la aplicación de abate, jornadas de limpieza y vigilancia sanitaria, con las que las autoridades buscan reducir riesgos para las familias que permanecen en las comunidades costeras.