Policías municipales de Oaxaca de Juárez suspenden labores y toman cuartel

Elementos de la Policía Municipal de Oaxaca de Juárez iniciaron este viernes un paro de labores y bloquearon el acceso a su cuartel, como parte de una protesta para exigir al Ayuntamiento el cumplimiento de acuerdos laborales que, señalaron, fueron establecidos previamente.

Los policías solicitaron la instalación de una mesa de diálogo con el presidente municipal, Ray Chagoya, con el objetivo de revisar los compromisos que fueron establecidos mediante minutas y que, de acuerdo con los elementos inconformes, continúan pendientes de cumplimiento. Entre las principales demandas de los integrantes de la corporación se encuentra la creación y aplicación de una Ley de Pensiones Municipal, con la que buscan contar con condiciones para tener un retiro digno después de sus años de servicio.

Los uniformados también exigieron la entrega de uniformes y el respeto a sus derechos laborales y gremiales. Asimismo, señalaron que existen otros compromisos relacionados con las condiciones de trabajo de los integrantes de la Policía Municipal que todavía no han sido atendidos. La protesta se desarrolló en las instalaciones del cuartel municipal, donde los elementos permanecieron a la espera de que las autoridades del Ayuntamiento establecieran comunicación con ellos para iniciar las negociaciones.

De acuerdo con los policías, anteriormente se habían establecido acuerdos con las autoridades municipales, pero algunos de estos compromisos no se han concretado. Por ello, decidieron suspender sus actividades y hacer públicas sus inconformidades. Durante la manifestación también se realizaron señalamientos contra algunos mandos de la corporación. Los policías inconformes denunciaron presuntos casos de abuso de autoridad y acoso laboral, aunque estos señalamientos deberán ser revisados por las autoridades correspondientes.

Los elementos también cuestionaron el manejo de algunos recursos destinados a la corporación y señalaron la presunta existencia de trabajadores que reciben un salario sin desempeñar funciones, conocidos como “aviadores”. Estos fueron señalamientos realizados por los propios manifestantes durante la protesta. Uno de los puntos centrales del conflicto está relacionado con las condiciones para el retiro de los policías. Otros reportes sobre la protesta señalaron que los agentes rechazaron una propuesta que, según su versión, modificaría el porcentaje del salario considerado para sus pensiones.

La suspensión de actividades de los policías municipales provocó cambios en las labores de vigilancia de Oaxaca de Juárez. Ante esta situación, autoridades estatales desplegaron elementos de otras corporaciones para mantener la seguridad en la capital. La Policía Estatal, la Policía Auxiliar, Bancaria, Industrial y Comercial (PABIC), así como la Policía Vial Estatal, participan en los recorridos de vigilancia mientras continúa la protesta de los elementos municipales.

El despliegue ocurre además durante una jornada en la que se realizan movilizaciones relacionadas con la conmemoración del 2 de octubre, por lo que existen distintas concentraciones y actividades en la capital oaxaqueña. Las autoridades estatales informaron que mantienen acciones de vigilancia y proximidad social para atender las necesidades de seguridad de la población mientras se desarrolla el conflicto laboral.

Por su parte, los policías municipales mantienen como una de sus principales peticiones que se establezca un canal formal de comunicación con el Ayuntamiento para revisar cada uno de los acuerdos pendientes y encontrar una solución. Los elementos han insistido en que buscan que se respeten los compromisos establecidos previamente y que se atiendan sus demandas relacionadas con pensiones, uniformes y derechos laborales. Hasta el momento, la protesta continúa en las instalaciones de la Policía Municipal, mientras los inconformes esperan una respuesta de las autoridades municipales.

El conflicto mantiene sin sus recorridos habituales a los elementos de la Policía Municipal, aunque otras corporaciones estatales realizan labores de vigilancia para mantener la atención de seguridad en Oaxaca de Juárez. La principal exigencia de los policías es establecer una mesa de diálogo con el gobierno municipal y revisar los acuerdos laborales pendientes, con la intención de encontrar una solución al conflicto y definir las condiciones para el regreso a sus actividades.