Rosi Bayardo Coordinadora de la 4T en Colima destaca que Morena supera los 11.6 millones de afiliaciones

Rosi Bayardo destaca que Morena supera los 11.6 millones de afiliaciones

La coordinadora estatal de Morena en Colima, Rosi Bayardo, destacó que el partido cuenta con más de 11.6 millones de afiliaciones válidas verificadas por el Instituto Nacional Electoral (INE) durante 2026, cifra que, señaló, refleja la presencia que mantiene el movimiento político en el país.

A través de una publicación en redes sociales, Bayardo reconoció el crecimiento del padrón de Morena y afirmó que actualmente millones de mexicanas y mexicanos forman parte del partido “Morena es el partido político más grande de México”, expresó la morenista al referirse a los datos de afiliación, además de señalar que el movimiento coloca en el centro temas como la democracia, la libertad, la soberanía y la justicia social. De acuerdo con la información del INE, Morena cuenta con 11 millones 629 mil 541 afiliaciones válidas correspondientes al proceso de verificación de padrones de 2026. La cifra considera los registros cuya afiliación se encontraba vigente al 31 de agosto de este año.

El padrón verificado está integrado por 4 millones 408 mil 129 hombres y 7 millones 221 mil 412 mujeres. Además, Morena acreditó la dispersión territorial requerida en las 32 entidades federativas del país. Bayardo resaltó estos números como parte de la presencia que tiene Morena a nivel nacional y aseguró que el partido continuará siendo una referencia política para Colima y para otras entidades del país. En su mensaje, la también exalcaldesa de Manzanillo relacionó el crecimiento de las afiliaciones con el respaldo de las personas que han decidido incorporarse a Morena.

La cifra reconocida por Bayardo forma parte de un proceso de revisión realizado por el INE para verificar los padrones de militantes de los partidos políticos nacionales. Este procedimiento busca comprobar que las organizaciones cumplan con el número mínimo de afiliaciones establecido por la legislación y con la distribución territorial correspondiente. Para conservar su registro como partido político nacional, la ley establece un mínimo de 256 mil 029 personas afiliadas. Morena superó ampliamente esta cantidad al registrar más de 11.6 millones de afiliaciones válidas. El INE también informó que, además de Morena, los otros cinco partidos políticos nacionales cumplieron con los requisitos para conservar su registro. Sin embargo, los datos muestran una diferencia importante en el número de afiliaciones válidas registradas por cada fuerza política.

En este contexto, Rosi Bayardo destacó la cifra como un indicador de la cantidad de personas que forman parte actualmente del partido dentro del padrón verificado. La dirigente morenista también señaló que Morena representa, desde su perspectiva, un proyecto relacionado con la democracia, la libertad, la soberanía y la justicia social, valores que mencionó al referirse al movimiento político.

Los datos del INE permiten dimensionar el tamaño del padrón partidista, aunque el propio organismo electoral aclara que se trata de información histórica correspondiente a las afiliaciones vigentes al 31 de agosto de 2026 y que no necesariamente representa el número actual de militantes. Con este contexto, Bayardo reconoció los más de 11.6 millones de registros válidos y destacó la participación de las personas que integran Morena. La publicación se suma a los mensajes de integrantes del partido que han resaltado el crecimiento de su estructura y la presencia que mantiene Morena en las diferentes entidades del país.

En Colima, Bayardo ha mantenido actividades relacionadas con la organización del partido y recientemente fue designada como coordinadora estatal de los trabajos de defensa de la transformación y la soberanía nacional. Así, la cifra de 11 millones 629 mil 541 afiliaciones válidas fue presentada por Rosi Bayardo como un dato que refleja la dimensión actual de Morena dentro del padrón partidista verificado por el órgano electoral en 2026.