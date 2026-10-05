Por gestión de Mara Lezama, CFE fortalecerá el suministro eléctrico de Cozumel con inversión de 3 mil 563 mdp

Mara Lezama

La gobernadora Mara Lezama anunció el proyecto de corriente alterna submarina Playacar–Chankanaab II, una obra con inversión de 3 mil 563 millones de pesos para fortalecer el suministro eléctrico de Cozumel y mejorar su confiabilidad y capacidad.

La infraestructura beneficiará a las familias, los comercios y las actividades productivas de la isla, que recibe visitantes y registra un crecimiento que demanda servicios energéticos suficientes y seguros, señaló la Gobernadora.

“Con esta obra avanzamos hacia un Cozumel con mayor capacidad para recibir inversiones, fortalecer sus servicios y acompañar el desarrollo de su comunidad. Cozumel tiene un gran futuro”, citó Mara Lezama.

El proyecto contempla cuatro subestaciones, dos líneas de transmisión, una línea de distribución y una red subterránea de media tensión. Según lo anunciado, la nueva infraestructura permitirá aumentar la capacidad de transmisión y reducir el impacto en los ecosistemas marinos.

Mara Lezama afirmó que la obra contribuirá a fortalecer los servicios de Cozumel y a crear condiciones para recibir inversiones y acompañar el desarrollo de la comunidad.