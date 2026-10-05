Lilia Cedillo confirma continuidad al frente de la BUAP hasta 2029

La rectora de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP), Lilia Cedillo Ramírez, confirmó que permanecerá al frente de la institución hasta el 4 de octubre de 2029, fecha en que concluye el periodo para el que fue electa por la comunidad universitaria.

En su primer informe de labores de la gestión 2025-2029, presentado ante el Consejo Universitario en el Salón Barroco del Edificio Carolino, Cedillo afirmó que “ hay rectora para mucho rato”.

La declaración ocurrió después de versiones sobre una posible salida anticipada de la Rectoría, escenario que también fue descartado durante el encuentro por el gobernador de Puebla, Alejandro Armenta, quien manifestó su respaldo a la autonomía de la universidad y sostuvo que Cedillo concluirá el periodo para el que fue electa.

La rectora presentó los principales resultados de la institución y destacó el crecimiento de la matrícula universitaria, que actualmente asciende a 130 mil 41 estudiantes. De acuerdo con las cifras expuestas, este número representa un incremento de 69 por ciento en poco más de una década.

La BUAP cuenta además con 371 programas educativos distribuidos en 32 municipios del estado de Puebla. En materia de apoyo a estudiantes, la universidad ha otorgado más de 75 mil becas a integrantes de su comunidad.

Los proyectos de infraestructura mencionados durante el informe fueron los avances de Ciudad Universitaria 2, mientras que en el ámbito científico se resaltaron investigaciones y programas de vinculación que han permitido la participación de integrantes de la BUAP en actividades relacionadas con el CERN, uno de los principales centros de investigación científica a nivel internacional.

Cedillo sostuvo que los proyectos de la universidad deben tener continuidad más allá de los cambios de administración y planteó que la fortaleza institucional no debe depender de una sola persona.

La confirmación de su permanencia hasta 2029 permitirá dar continuidad a los proyectos académicos, científicos y de infraestructura que actualmente desarrolla la institución.

El informe fue presentado ante el Consejo Universitario en un formato enfocado en la comunidad académica y en la rendición de cuentas sobre las actividades de la universidad durante el primer año de la actual gestión.