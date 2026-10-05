Detienen en Sonora a médico relacionado con el caso de los sueros vitaminados

El médico Jesús Maximiano Verduzco Soto fue detenido este lunes en Sonora, luego de permanecer varios meses fuera del alcance de las autoridades por una investigación relacionada con la muerte de ocho personas que recibieron los llamados “sueros vitaminados” en Hermosillo.

El médico se presentó ante la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC), donde quedó a disposición de las autoridades. Sobre él existía una orden de aprehensión y la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora había ofrecido una recompensa de hasta 500 mil pesos para obtener información que permitiera localizarlo. El caso comenzó a investigarse a finales de marzo de 2026, después de que varios pacientes que habían recibido soluciones intravenosas en una clínica particular de Hermosillo presentaran complicaciones graves de salud.

Para abril, las autoridades sanitarias habían identificado 11 casos relacionados con estos tratamientos. De ellos, ocho personas fallecieron, una permaneció hospitalizada y dos lograron recuperarse. A partir de estos hechos, las autoridades iniciaron investigaciones para conocer qué sustancias habían sido administradas a los pacientes y determinar las causas de las afectaciones. Como parte de las diligencias, se realizaron aseguramientos de medicamentos, soluciones e insumos médicos encontrados en la clínica, además de otros procedimientos para reunir elementos que permitan esclarecer lo ocurrido.

La Fiscalía estatal ha señalado que la investigación está relacionada con un posible caso de homicidio culposo derivado de una probable responsabilidad médica. Sin embargo, la responsabilidad penal del médico todavía deberá ser determinada por las autoridades judiciales y se mantiene la presunción de inocencia mientras continúa el proceso. La búsqueda de Verduzco Soto se intensificó después de que no acudiera a una audiencia inicial programada en mayo. Posteriormente, las autoridades difundieron una ficha para localizarlo y ofrecieron la recompensa económica.

Durante los meses siguientes se realizaron diferentes acciones para ubicar al médico, incluyendo cateos, aseguramiento de bienes y vehículos y otras diligencias relacionadas con la investigación. Este lunes, finalmente, Verduzco Soto se presentó ante la AMIC. Después de permanecer algunas horas en las instalaciones ministeriales, fue trasladado al Centro de Reinserción Social número 1 de Hermosillo. El traslado se realizó en una ambulancia y estuvo acompañado por elementos de seguridad. El fiscal general de Justicia del Estado de Sonora, Gustavo Rómulo Salas Chávez, confirmó que una de las órdenes de aprehensión existentes en contra del médico fue ejecutada y señaló que será puesto a disposición de la autoridad correspondiente.

También indicó que se espera que se lleve a cabo la audiencia inicial, en la que se conocerán formalmente los cargos y se determinará la situación jurídica del acusado, de acuerdo con los tiempos establecidos por la ley. Por su parte, el gobernador de Sonora, Alfonso Durazo Montaño, señaló que la Fiscalía mantiene la investigación como un asunto prioritario y que existen avances, aunque indicó que será la propia Fiscalía la encargada de proporcionar los detalles. El caso de los llamados “sueros vitaminados” generó preocupación en Hermosillo debido al número de personas afectadas y a las circunstancias en las que recibieron los tratamientos.

Ahora, con la detención del médico, la investigación entra en una nueva etapa en la que corresponderá a las autoridades judiciales analizar las pruebas y determinar las responsabilidades que legalmente correspondan. Las autoridades continuarán con las diligencias relacionadas con el caso, mientras las familias de las personas afectadas esperan que se esclarezcan las circunstancias que provocaron las complicaciones y los fallecimientos registrados durante los primeros meses del año.