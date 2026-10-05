Santiago Nieto destaca trabajo del PT en campaña de afiliación en Querétaro

El exfuncionario Santiago Nieto Castillo destacó el trabajo que realizan integrantes del Partido del Trabajo (PT) en diferentes municipios de Querétaro como parte de la campaña de afiliación que lleva a cabo esta fuerza política. A través de sus redes sociales, Nieto señaló que militantes y simpatizantes del PT mantienen actividades en municipios como Ezequiel Montes, Colón, El Marqués y Querétaro, donde realizan labores relacionadas con la incorporación de nuevos afiliados.

El también político queretano reconoció el trabajo de las compañeras y compañeros que participan en estas actividades y destacó la importancia de mantener presencia en territorio para fortalecer la organización del partido “Desde Ezequiel Montes, Colón, El Marqués y Querétaro, compañeras y compañeros del PT trabajando con todo en nuestra campaña de afiliación”, señaló.

Nieto también relacionó el trabajo de afiliación con el proyecto de la llamada Cuarta Transformación (4T), al afirmar que el PT forma parte de este movimiento político y que su construcción requiere organización y participación ciudadana. En su mensaje, destacó que la presencia de los integrantes del partido en las comunidades es parte de las actividades para fortalecer su estructura y mantener contacto directo con la población.

La campaña de afiliación representa una de las tareas que realizan actualmente diferentes fuerzas políticas para ampliar y actualizar sus padrones de militantes. En este caso, el PT busca sumar nuevos integrantes en Querétaro mediante recorridos y actividades en distintos municipios. De acuerdo con el mensaje de Nieto, los trabajos no se concentran únicamente en la capital del estado, sino que también se desarrollan en municipios del interior, como Ezequiel Montes, Colón y El Marqués. La presencia territorial es utilizada por los partidos políticos como una forma de mantener contacto con las comunidades y conocer las inquietudes de las personas, además de promover la incorporación de nuevos militantes.

El mensaje de Santiago Nieto también sirvió para reconocer el esfuerzo de quienes participan en la campaña. El político agradeció la entrega y el trabajo de los integrantes del PT que se encuentran realizando actividades en diferentes puntos del estado “Gracias por su entrega y por su trabajo”, expresó en su publicación. La afiliación partidista permite a los ciudadanos incorporarse formalmente a una organización política, aunque cada persona puede decidir de manera libre si desea formar parte de algún partido. En Querétaro, las actividades de afiliación se desarrollan mientras las diferentes fuerzas políticas buscan fortalecer sus estructuras y aumentar su presencia en los municipios.

Para el PT, los recorridos y trabajos en territorio forman parte de una estrategia de organización que busca mantener una mayor cercanía con la población. Nieto señaló que la construcción de la Cuarta Transformación requiere organización y participación, por lo que llamó a reconocer el trabajo de quienes actualmente realizan estas actividades. Los municipios mencionados en su publicación representan diferentes zonas de Querétaro, por lo que la campaña busca tener presencia tanto en la capital como en localidades del estado.

El PT continúa con su campaña de afiliación en Querétaro, mientras sus integrantes realizan actividades para sumar ciudadanos y fortalecer la organización del partido. El mensaje de Santiago Nieto se centró en reconocer el trabajo territorial realizado por los integrantes del PT y agradecer la participación de quienes actualmente colaboran en la campaña de afiliación. De esta manera, el partido mantiene actividades de organización en distintos municipios de Querétaro con el objetivo de ampliar su estructura y continuar con su presencia en las comunidades.