Puebla monitorea cuerpos de agua por lluvias

La Coordinación General de Protección Civil y Gestión del Riesgo de Desastres, informó que mantiene un seguimiento permanente a los cuerpos de agua en la entidad ante las lluvias registradas en las últimas horas.

Tras recorridos del coordinador General de Protección Civil, coronel Bernabé López Santos, se tiene identificado que en el arroyo Munixcan, a la altura de la junta auxiliar de Mecapalapa en este municipio, se realizan trabajos con maquinaria del ayuntamiento para habilitar un paso, luego de que el aumento del arroyo provocara el colapso de material de arrastre.

Dicho camino conecta a Pantepec con Francisco Z. Mena y es paso para diversas comunidades del estado de Veracruz.

Al momento, la circulación se encuentra habilitada en un solo carril para propiciar que las actividades de esta región no se detengan.

Protección Civil indicó que autoridades de los 3 órdenes de gobierno trabajan de manera coordinada para brindar atención a la población.

Asimismo, por instrucciones del gobernador Alejandro Armenta Mier, se realizarán recorridos nocturnos para detectar riesgos y dar atención oportuna, con el fin de evitar afectaciones a las actividades de la región.

Se han movilizado integrantes de las brigadas multifuncionales a la zona para atender de manera inmediata cualquier emergencia o situación de alto riesgo.

Actualmente, las autoridades descartan ríos desbordados; sin embargo, se prevé que las lluvias continúen en gran parte del territorio poblano especialmente en las sierras Norte, Nororiental y Negra, por lo que, se pide a la población evite cruzar ríos o barrancas y mantenerse informada a través de canales oficiales.