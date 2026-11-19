Grupos porriles, con agresiones, provocan cancelación de debate de candidatos a rector en la UACh

El ambiente político al interior de la Universidad Autónoma Chapingo (UACh) registró momentos de tensión este 19 de noviembre, luego de que un grupo de personas, identificado por estudiantes de la institución como un grupo porril, intentara ingresar por la fuerza al auditorio Álvaro Carrillo, donde estaba programado el debate entre los candidatos a la Rectoría para el próximo periodo.

De acuerdo con testimonios de estudiantes que presenciaron los hechos, los incidentes comenzaron cuando un grupo de personas llegó al inmueble, alrededor de la hora prevista para el encuentro, y se mezcló entre los alumnos que habían acudido a presenciar el ejercicio democrático. Posteriormente, sus integrantes comenzaron a empujar e intentar ingresar a las instalaciones, a pesar de que el auditorio ya había alcanzado su capacidad máxima.

Los testigos señalaron que el grupo portaba consignas en favor del candidato J. Reyes Altamirano y que, durante el intento de ingreso, algunos de sus integrantes agredieron verbalmente a estudiantes que se encontraban en el lugar, particularmente a quienes manifestaban su respaldo al candidato Ángel Garduño.

Según las versiones recabadas entre los asistentes, el auditorio ya albergaba aproximadamente a mil personas y tanto el personal de seguridad como los organizadores habían informado que no existía disponibilidad para recibir a más asistentes. La restricción, indicaron, respondía también a las disposiciones de Protección Civil para evitar riesgos por sobrecupo.

Los estudiantes que denunciaron lo ocurrido relacionaron a este grupo con personajes como Jorge Torres Bribiesca y Martín Soto, a quienes señalaron como presuntamente vinculados al candidato J. Reyes Altamirano. Estas referencias corresponden a señalamientos de los propios alumnos.

Asimismo, algunos estudiantes aseguraron que las personas involucradas serían las mismas que presuntamente han participado en cierres forzados de la Preparatoria Agrícola, situaciones que, según sus testimonios, habrían contado con el respaldo de algunos profesores de esa área.

Los denunciantes manifestaron su preocupación, porque consideran que este tipo de acciones podrían afectar el desarrollo del proceso electoral universitario, particularmente ante la proximidad de la elección de rector. Advirtieron que los cierres de instalaciones, las agresiones verbales y las presuntas amenazas generan un ambiente de intimidación entre la comunidad estudiantil.

Los testimonios apuntan a un escenario de creciente confrontación política dentro de Chapingo, donde la participación de los estudiantes y el respeto a las distintas expresiones de apoyo a los aspirantes representan condiciones fundamentales para garantizar un proceso electoral sin intimidaciones.